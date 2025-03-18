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在MAGA世界亮相！印度總理莫迪加入「Truth Social」 首篇貼文內容曝
BBC 18日報導，印度總理莫迪已成為少數加入美國總統川普自家社群媒體平台「Truth Social」的世界領導人之一。
莫迪在17日的第一篇貼文中，分享了一張他在2019年訪美時，在德州休士頓與川普拍攝的合照，並表示「很高興」能加入Truth Social。
莫迪寫道，「期待與這裡所有熱情的聲音交流，並且在未來的時光進行有意義的對話」。
截至台北時間18日晚間10時30分，莫迪在的Truth Social的跟隨者已超過27000名，正在追蹤川普和美國副總統范斯。莫迪轉發與回應了川普分享他接受Podcast主持人弗里德曼（Lex Fridman）專訪的YouTube連結，並且發布美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）及紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）訪問印度的照片與訊息。
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