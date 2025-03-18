快訊

美股早盤再現賣壓！台積電ADR跌近3% 黃仁勳開講前NVIDIA重挫4%

找到了！東湖國小女童放學失蹤6小時 晚間平安尋獲正返家

高以翔猝逝6年…前女友Bella結婚了！曬合照甜喊：他是我最深依賴

聽新聞
0:00 / 0:00

在MAGA世界亮相！印度總理莫迪加入「Truth Social」 首篇貼文內容曝

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普2月13日在白宮橢圓辦公室與印度總理莫迪握手。圖／美聯社
美國總統川普2月13日在白宮橢圓辦公室與印度總理莫迪握手。圖／美聯社

BBC 18日報導，印度總理莫迪已成為少數加入美國總統川普自家社群媒體平台「Truth Social」的世界領導人之一。

莫迪在17日的第一篇貼文中，分享了一張他在2019年訪美時，在德州休士頓與川普拍攝的合照，並表示「很高興」能加入Truth Social。

莫迪寫道，「期待與這裡所有熱情的聲音交流，並且在未來的時光進行有意義的對話」。

截至台北時間18日晚間10時30分，莫迪在的Truth Social的跟隨者已超過27000名，正在追蹤川普和美國副總統范斯。莫迪轉發與回應了川普分享他接受Podcast主持人弗里德曼（Lex Fridman）專訪的YouTube連結，並且發布美國國家情報總監加巴德（Tulsi Gabbard）及紐西蘭總理盧克森（Christopher Luxon）訪問印度的照片與訊息。

印度 川普 美國 莫迪

延伸閱讀

影／不是要跟川普通話？英媒：普亭正在向商業領袖演講

川普大砍美國之音等國營媒體預算 前高官：中俄將趁虛而入

商談止戰 克宮：川普、普亭今晚9時至11時舉行通話

傳川普政府考慮承認「克里米亞屬俄羅斯」 白宮國安會回應了

相關新聞

在MAGA世界亮相！印度總理莫迪加入「Truth Social」 首篇貼文內容曝

BBC 18日報導，印度總理莫迪已成為少數加入美國總統川普自家社群媒體平台「Truth Social」的世界領導人之一。

王毅與法總統外交顧問通話 談俄烏戰爭與伊朗核問題

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅應約與法國總統外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）通話。根據中方公布，雙...

多國聯手打詐 泰緬邊境詐騙園區仍有10萬人工作

泰國負責打擊詐騙集團行動的警察總長塔猜告訴路透社，儘管多國聯合打擊詐騙長達數週，泰緬邊境的詐騙園區仍在運作，且有多達10...

匿名信424萬元懸賞香港民運人士…照片是他 澳洲外長：不會容忍

媒體披露，澳洲墨爾本有民眾收到匿名發出的懸賞信，稱只要舉報1名香港異議分子的下落，即可獲得100萬港幣賞金。澳洲外長黃英...

以色列對加薩發動猛烈空襲釀413死 聯合國官員震驚

以色列對加薩走廊發動自脆弱停火協議於元月生效以來最猛烈的空襲，至少造成413人死亡，聯合國人權事務高級專員圖克今天深感震...

士兵辭職抗議？菲前總統杜特蒂被捕押送海牙 軍方重申軍心穩定

菲律賓前總統杜特蒂被送往海牙國際刑事法院審判，網路出現菲律賓士兵辭職抗議的消息。菲律賓軍方今天重申軍心穩定，未因杜特蒂被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。