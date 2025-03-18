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王毅與法總統外交顧問通話 談俄烏戰爭與伊朗核問題

中央社／ 台北18日電
王毅。圖／中新社
王毅。圖／中新社

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅應約與法國總統外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）通話。根據中方公布，雙方針對俄烏戰爭、伊朗核問題交換意見與看法。

美國總統川普（Donald Trump）將與俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）就結束俄烏戰爭通話前，王毅即與伯納應約通話。而中國外交部官網公布的這項通話訊息，對王毅使用的均為黨職頭銜，而非「中國外交部長」的政府職頭銜。

根據公布，雙方針對「烏克蘭問題」深入交換意見。伯納說明法方立場，指願與中方加強協作，期待中方為達成一個公正、穩固、可持續的和平協議發揮重要作用。

王毅表示，中方從一開始就主張通過對話談判解決危機，樂見一切通往停火的努力，這是實現和平的必要一步。同時這一進程應當「尊重當事方意願，不應由第三方強加」，也不能只服務於某一個國家的利益。

王毅聲稱，中方支持達成一個公平、持久、有約束力並被各當事方所接受的和平協議，認為所有當事方和利益攸關方都應適時參與和談進程。中方的這一立場得到了包括當事方及大多數國家的認可支持，願與包括歐洲在內的各方繼續為和平做出努力。

根據中方訊息，雙方還就伊朗核問題交換看法，不過對於細節未多作說明。

王毅又指出，當前國際形勢更加變亂交織，不確定性不穩定性明顯上升。中方願與法方密切高層交往，加強戰略協作，維護國際貿易秩序，維護全球產業鏈供應鏈穩定，反對單極霸凌，反對將一國私利置於各國共同利益之上。當前形勢下，中歐通過磋商解決具體經貿摩擦具有重要和積極意義，希望法國與中方共同努力，推動中法關係、中歐關係健康穩定發展。

據中國外交部網站消息，伯納表示，法方高度重視和珍惜法中友好和互信，特別是在當前複雜國際形勢下，法國期待與中方保持高層交往，密切戰略溝通，共同抵制陣營對抗。法方反對打貿易戰、關稅戰，願與中方通過磋商妥善解決經貿摩擦問題，推動法中、歐中經貿關係平衡可持續發展。

俄烏戰爭 外交部 王毅

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