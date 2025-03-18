快訊

美股早盤再現賣壓！台積電ADR跌近3% 黃仁勳開講前NVIDIA重挫4%

找到了！東湖國小女童放學失蹤6小時 晚間平安尋獲正返家

高以翔猝逝6年…前女友Bella結婚了！曬合照甜喊：他是我最深依賴

多國聯手打詐 泰緬邊境詐騙園區仍有10萬人工作

中央社／ 曼谷18日綜合外電報導
儘管多國聯合打擊詐騙長達數週，泰緬邊境的詐騙園區仍在運作，且有多達10萬人還在那裡工作。美聯社
儘管多國聯合打擊詐騙長達數週，泰緬邊境的詐騙園區仍在運作，且有多達10萬人還在那裡工作。美聯社

泰國負責打擊詐騙集團行動的警察總長塔猜告訴路透社，儘管多國聯合打擊詐騙長達數週，泰緬邊境的詐騙園區仍在運作，且有多達10萬人還在那裡工作。

聯合國表示，泰國正帶頭在東南亞摧毀邊境詐騙園區，這些園區屬於東南亞非法詐騙設施網絡的一環，經常利用犯罪集團人口販運的受害者，每年騙取金額高達數以十億計美元。

泰國警察總長塔猜（Thatchai Pitaneelaboot）今天則說，緬甸苗瓦迪地區（Myawaddy）龐大的詐騙園區有5000人被撤出，根據對其中一些人的初步評估，有數百人是自願前往當地，他呼籲仔細調查這十幾個國家的國民以找出罪犯。

塔猜受訪時說：「許多人借道泰國潛入苗瓦迪找工作，不僅是詐騙電話集團，還有線上賭博和其他職業。」

塔猜的評論與許多報導相悖，這些報導表示，苗瓦迪及其周邊地區的詐騙園區工作人員是受害者，被犯罪首腦誘騙到當地。

專研詐騙園區的美國和平研究所（U.S. Institute ofPeace）分析家陶爾（Jason Tower）說，許多人自願前往苗瓦迪等地區，卻被困在詐騙活動中無法脫身。

泰國 詐騙集團

延伸閱讀

政院打詐影片點閱慘不忍睹 民眾黨團諷卓榮泰也被詐騙

民眾黨轟媒宣費暴增打詐成效卻很低 政院：假消息誤導民眾

在野控打詐無力 打詐中心批誤導：財損、件數都下降

百萬神知識競賽雲林北港朝天宮起跑 國內各大宗教齊聚宣誓打詐

相關新聞

在MAGA世界亮相！印度總理莫迪加入「Truth Social」 首篇貼文內容曝

BBC 18日報導，印度總理莫迪已成為少數加入美國總統川普自家社群媒體平台「Truth Social」的世界領導人之一。

王毅與法總統外交顧問通話 談俄烏戰爭與伊朗核問題

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅應約與法國總統外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）通話。根據中方公布，雙...

多國聯手打詐 泰緬邊境詐騙園區仍有10萬人工作

泰國負責打擊詐騙集團行動的警察總長塔猜告訴路透社，儘管多國聯合打擊詐騙長達數週，泰緬邊境的詐騙園區仍在運作，且有多達10...

匿名信424萬元懸賞香港民運人士…照片是他 澳洲外長：不會容忍

媒體披露，澳洲墨爾本有民眾收到匿名發出的懸賞信，稱只要舉報1名香港異議分子的下落，即可獲得100萬港幣賞金。澳洲外長黃英...

以色列對加薩發動猛烈空襲釀413死 聯合國官員震驚

以色列對加薩走廊發動自脆弱停火協議於元月生效以來最猛烈的空襲，至少造成413人死亡，聯合國人權事務高級專員圖克今天深感震...

士兵辭職抗議？菲前總統杜特蒂被捕押送海牙 軍方重申軍心穩定

菲律賓前總統杜特蒂被送往海牙國際刑事法院審判，網路出現菲律賓士兵辭職抗議的消息。菲律賓軍方今天重申軍心穩定，未因杜特蒂被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。