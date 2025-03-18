快訊

美股早盤再現賣壓！台積電ADR跌近3% 黃仁勳開講前NVIDIA重挫4%

找到了！東湖國小女童放學失蹤6小時 晚間平安尋獲正返家

高以翔猝逝6年…前女友Bella結婚了！曬合照甜喊：他是我最深依賴

埃及譴責以色列空襲加薩413人喪命 公然違反停火協議

中央社／ 開羅18日專電

以色列18日清晨大規模空襲加薩走廊各地，導致413名巴勒斯坦人喪生，埃及隨即發表聲明，譴責以色列空襲加薩行動公然違反停火協議，並警告此代表危險升級，將對地區穩定導致嚴重後果。

埃及媒體「金字塔報」（Al Ahram）報導，加薩衛生部18日稱，以色列清晨襲擊造成413名巴勒斯坦人死亡，還有500多人受傷，強調這是以色列最嚴重的違反停火行為。

埃及外交部今天發表譴責聲明，警告以色列此舉代表危險升級，有可能對地區穩定性造成嚴重後果。

聲明還稱，埃及政府重申，堅決拒絕以色列對加薩地區採取可能重新引發地區緊張局勢，和阻礙緩和局勢的襲擊行動。

埃及也呼籲，國際社會立即採取行動，制止以色列對加薩的侵略，並防止當地陷入新一輪暴力循環。同時也敦促所有相關各方保持克制，允許調解人繼續努力實現長久停火。

經由埃及、卡達和美國斡旋達成的停火協議，第1階段自1月19日生效，3月1日到期。

此後，哈瑪斯持續推動第2階段談判。以色列卻要求將第1階段延長至4月中旬，且要求哈瑪斯撤離加薩，讓加薩「全面非軍事化」，但不保證會永久結束這場可導致種族滅絕的戰爭。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）對媒體表示，將繼續對加薩地區發動攻擊，直到哈瑪斯釋放所有他們自2023年10月7日扣留的以色列人質。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 埃及

延伸閱讀

以色列對加薩發動猛烈空襲釀413死 聯合國官員震驚

以色列空襲加薩逾320死 分析家：恐導致全面戰爭

以色列撕毀停火協議原因曝！加薩增至342死 內唐亞胡嗆加倍奉還

以色列推翻停火協議！大規模空襲加薩 累計至少232人死亡

相關新聞

在MAGA世界亮相！印度總理莫迪加入「Truth Social」 首篇貼文內容曝

BBC 18日報導，印度總理莫迪已成為少數加入美國總統川普自家社群媒體平台「Truth Social」的世界領導人之一。

王毅與法總統外交顧問通話 談俄烏戰爭與伊朗核問題

中共中央政治局委員、中央外辦主任王毅應約與法國總統外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）通話。根據中方公布，雙...

多國聯手打詐 泰緬邊境詐騙園區仍有10萬人工作

泰國負責打擊詐騙集團行動的警察總長塔猜告訴路透社，儘管多國聯合打擊詐騙長達數週，泰緬邊境的詐騙園區仍在運作，且有多達10...

匿名信424萬元懸賞香港民運人士…照片是他 澳洲外長：不會容忍

媒體披露，澳洲墨爾本有民眾收到匿名發出的懸賞信，稱只要舉報1名香港異議分子的下落，即可獲得100萬港幣賞金。澳洲外長黃英...

以色列對加薩發動猛烈空襲釀413死 聯合國官員震驚

以色列對加薩走廊發動自脆弱停火協議於元月生效以來最猛烈的空襲，至少造成413人死亡，聯合國人權事務高級專員圖克今天深感震...

士兵辭職抗議？菲前總統杜特蒂被捕押送海牙 軍方重申軍心穩定

菲律賓前總統杜特蒂被送往海牙國際刑事法院審判，網路出現菲律賓士兵辭職抗議的消息。菲律賓軍方今天重申軍心穩定，未因杜特蒂被...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。