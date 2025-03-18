快訊

更強冷空氣挑戰寒流等級！低溫僅9度 1張圖看溫度變化

網媒爆沈慶京隔床病友指檢察官「抽銀根」迫害柯文哲 北檢晚間回應了

MLB／道奇MVP 3星剩孤星還是贏小熊 大谷翔平雙安挺山本由伸奪勝

日本首拆商用核反應爐 濱岡核電廠2號機開始拆除

中央社／ 東京18日綜合外電報導

日本靜岡縣御前崎市的濱岡核能發電廠1號機與2號機已邁入廢爐階段。營運商中部電力公司宣布，已開始拆除2號機的反應爐。這是日本國內開始拆除商用核電廠反應爐的首例。

日本放送協會（NHK）報導，濱岡核電廠1號機與2號機都是輕水反應爐，中部電力公司於2009年度啟動這2個機組的除役作業，先前已取出核燃料，並拆卸渦輪等周邊設備。

中部電力公司表示，昨天已開始拆除該廠2號機反應爐，並使用起重機吊起並移除反應爐壓力容器頂蓋，未來預計將使用大型切割器具來拆除壓力容器、反應爐圍阻體等。

中部電力計畫在2035年度前完成拆除濱岡核電廠1號機與2號機的反應爐，並在2042年度完成廢爐作業，其中包括拆除反應爐廠房等。

1號機與2號機拆除工事估計將分別耗費約379億日圓（約新台幣84.8億元）與462億日圓左右（約新台幣103億元）。

廢爐作業估計將產生約2萬公噸的金屬和混凝土放射性廢棄物，而目前仍不確定這些廢棄物將如何處置。中部電力就此表示，「在敲定處置場所之前，會將廢棄物安全存放在廠房內」。

法新社報導，世界核能協會（World NuclearAssociation，WNA）指出，全球目前僅有約25座核子反應爐被完全拆除。

廢棄物 日本 核電

延伸閱讀

MLB東京開幕戰適逢櫻花季 為日本旅遊業錦上添花

日本賞櫻安心保 國泰人壽網投旅平險首重海外突發疾病、醫療專機保障

遭控從事間諜活動 日籍男子遭白俄羅斯判處7年徒刑

日本皇位繼承人悠仁高中畢業 社團活動照片曝光

相關新聞

日本皇位繼承人悠仁高中畢業 社團活動照片曝光

日本皇位第二順位繼承人悠仁親王今天高中畢業，表示「度過了充實的3年」，並感謝老師與朋友的照顧。而宮內廳配合悠仁畢業，今天...

匿名信424萬元懸賞香港民運人士…照片是他 澳洲外長：不會容忍

媒體披露，澳洲墨爾本有民眾收到匿名發出的懸賞信，稱只要舉報1名香港異議分子的下落，即可獲得100萬港幣賞金。澳洲外長黃英...

以色列對加薩發動猛烈空襲釀413死 聯合國官員震驚

以色列對加薩走廊發動自脆弱停火協議於元月生效以來最猛烈的空襲，至少造成413人死亡，聯合國人權事務高級專員圖克今天深感震...

士兵辭職抗議？菲前總統杜特蒂被捕押送海牙 軍方重申軍心穩定

菲律賓前總統杜特蒂被送往海牙國際刑事法院審判，網路出現菲律賓士兵辭職抗議的消息。菲律賓軍方今天重申軍心穩定，未因杜特蒂被...

黎巴嫩籍女醫遭美國遣返 因手機內有同情真主黨紀錄

住在美國的黎巴嫩籍女醫師阿拉維耶上週從黎國返回美國時遭到遣返，美國司法部今天表示，這是因為在她手機刪除項目資料夾中發現同...

柬埔寨中資雲壤海軍基地4月啟用 日艦將成首艘停靠艦

柬埔寨軍方發言人今天說，雲壤海軍基地經擴建後將於4月啟用，一艘日本軍艦將成為啟用後首艘停靠該基地的軍艦。雲壤海軍基地升級...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。