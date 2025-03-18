俄羅斯威脅下 波蘭及波羅的海3國計劃退出禁止地雷公約
北約成員國波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞今天說，由於鄰國俄羅斯軍事威脅，4國計劃退出禁止殺傷人員地雷的「渥太華公約」（Ottawa Convention）。
路透社報導，1997年簽署的渥太華公約有160多個國家批准或加入，但不包括俄羅斯。退出渥太華公約將使波蘭和波羅的海3國得以重新開始儲存地雷。
4個國家的國防部長在聯合聲明中說：「與俄羅斯和白俄羅斯接壤的北大西洋公約組織（NATO）成員國，受到的軍事威脅明顯增加。」
他們說：「透過這項決定，我們傳達一個明確訊息：我們的國家已經做好準備，可以採取一切必要措施來捍衛我們的安全需求。」
立陶宛國防部長薩卡利埃內（Dovile Sakaliene）在另外一份聲明中說，計劃退出渥太華公約是為了有效保護這個地區的邊界。
芬蘭去年12月說，由於俄羅斯在烏克蘭使用此類武器，它也考慮退出渥太華公約。
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