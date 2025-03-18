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宏都拉斯小飛機墜海 機上18人至少12死

中央社／ 宏都拉斯首都德古西加巴18日綜合外電報導
1架小型飛機昨天從宏都拉斯附近的加勒比海島嶼起飛時墜入海中，造成至少12人死亡。官員昨晚稱機上有17人，至少6人喪生。 新通社
1架小型飛機昨天從宏都拉斯附近的加勒比海島嶼起飛時墜入海中，造成至少12人死亡。官員昨晚稱機上有17人，至少6人喪生。 新通社

宏都拉斯官員說，1架小型飛機昨天從宏都拉斯附近的加勒比海島嶼起飛時墜入海中，造成至少12人死亡。官員昨晚稱機上有17人，至少6人喪生。

這架蘭薩航空公司（Lanhsa）的飛機，傍晚從宏都拉斯主要旅遊目的地羅阿坦島（Roatan Island）起飛，前往宏都拉斯本土的拉賽巴港（La Ceiba）。

民航官員巴迪亞（Carlos Padilla）說，這架飛機「朝跑道右側急轉彎，掉入海中」。

消防部門說，有12人在空難中喪生，5人獲救，1人失蹤。

根據當地媒體報導，罹難者包括宏都拉斯音樂家馬蒂內茲（Aurelio Martinez），他是加里富納（Garifuna）民族音樂界的著名人物。

警方表示，機上共有15名乘客、2名駕駛和1名空服員。

警方聲明還說，事故發生在距離海岸約1公里的地方，肇因於這架英國製造的捷流41（Jetstream 41）客機「明顯機械故障」。

墜機 宏都拉斯

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