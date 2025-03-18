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馬來西亞破獲國際販毒集團 落網7人含2台人

中央社／ 吉隆坡18日專電

馬來西亞柔佛警方今天宣布破獲國際販毒集團，查獲價值馬幣1293萬令吉（約新台幣9600萬元）毒品。警方共逮捕7人，其中2人是台灣人

新海峽時報（New Straits Times）報導，柔佛警方今天召開記者會，說明經過多日臥底與跟監埋伏，於3月6日到11日收網逮捕的突襲行動。

柔佛警局局長庫瑪（M. Kumar）表示，警方在行動中成功搗毀隱身於住宅區的3個祕密毒品實驗室，以及一個位於工業區內的製毒加工廠，除查獲價值馬幣1293萬令吉的大量毒品外，也查扣製毒的設備與化學藥品。

他說，警方在這次突襲行動中共逮捕7名年齡介於25歲到40歲之間的嫌犯，其中包括2名台灣人。

警方調查指出，這次查獲42.5公斤的搖頭丸，價值約馬幣709萬令吉，以及182.8公斤冰毒，價值約馬幣584萬令吉。這些毒品足供105萬人使用，數量驚人。

根據調查，落網的其中3名嫌犯是負責製毒的化學專家，這個集團從去年7月起運作，並設立實驗室與建立大規模銷售網路，以供應國際毒品市場。

大馬媒體報導，警方雖逮捕其中的關鍵人物，但懷疑真正的首腦仍在逃，目前積極追緝中。

馬來西亞警方今年1月中旬剛破獲近490公斤毒品案，涉案的8名台灣與1名大馬男子因販毒罪遭檢方起訴，若法院判決確定，最重將判處死刑。當時這起案件毒品數量龐大，引發大馬輿論關注。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

台灣人 毒品 馬來西亞

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