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以色列空襲加薩逾320死 分析家：恐導致全面戰爭

聯合報／ 編譯高詣軒／即時報導
以色列18日對加薩發動1月停火後最猛烈空襲，當天加薩北部可見有煙霧直竄上空。法新社
以色列18日對加薩發動1月停火後最猛烈空襲，當天加薩北部可見有煙霧直竄上空。法新社

以色列18日凌晨對加薩發動空襲，加薩衛生部說已至少326人喪命。紐約時報同日引述分析家指出，以色列還未立即再對加薩發動地面入侵，暗示以國領袖可能是等著在重啟全面地面戰爭前，衡量巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的反應。

以哈1月同意停火6周，但3月初已期滿。數周以來，以哈延長休戰的談判未有結果。以色列敦促哈瑪斯釋放大量人質，但哈瑪斯希望確保戰後以色列將讓哈瑪斯繼續在加薩掌權，否則不願照辦，相關談判於是陷入僵局。

幾名分析家說，以色列18日上午的襲擊，透露其領導層試圖迫使哈瑪斯在延長以哈休戰的談判妥協；此一策略致命且帶有風險，可能導致全面戰爭。

前以色列軍事情報高官、巴勒斯坦事務分析家米爾斯坦（Michael Milstein）說，如今以色列藉由聚焦空襲而非地面行動，試圖敦促哈瑪斯「展現更多彈性」；但他認為哈瑪斯不太可能棄守紅線，「我相當擔心幾天內，我們將看到有限的消耗戰：空襲持續，但哈瑪斯不願放棄」。

以軍開始這波轟炸的6小時後，哈瑪斯仍未還擊，可能因為哈瑪斯軍事能力在戰爭稍早階段受損，無力還手，或者尋求避免招致以色列更強回應。但哈瑪斯還未公開表明願在談判中退讓，其聲明除譴責空襲，還稱以色列讓剩餘人質陷入未知命運。

極右派以色列財政部長史莫特里奇聲明，以色列目標是擊潰哈瑪斯，還稱希望新攻勢演變為「完全不同以往」的行動。但以色列政府宣布恢復激烈軍事行動時的聲明較謹慎，避談其行動會持續多久，或是否將包括足以推翻哈瑪斯的地面入侵。

截至18日早上，以軍已下令巴勒斯坦平民離開以色列、加薩邊境鄰近的兩個地區，但還未表明將在該地部署戰車或軍隊。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 空襲

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