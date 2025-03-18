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美能源部將南韓列敏感國家 代理大使解釋原因

中央社／ 首爾18日綜合外電報導
美國駐南韓代理大使尹汝尚（Joseph Yun）說，南韓被列入美國能源部一份觀察名單，是因為造訪美國實驗室的訪客對敏感資訊處理不當。 歐新社
美國駐南韓代理大使尹汝尚（Joseph Yun）說，南韓被列入美國能源部一份觀察名單，是因為造訪美國實驗室的訪客對敏感資訊處理不當。 歐新社

美國南韓代理大使尹汝尚（Joseph Yun）今天說，南韓被列入美國能源部一份觀察名單，是因為造訪美國實驗室的訪客對敏感資訊處理不當。

路透社報導，美國能源部本週證實已在1月將南韓列為「敏感」國家，但未解釋原因。

根據政府消息人士說法，南韓代理總統崔相穆（Choi Sang-mok）今天聽取各次長對此事的應對簡報，南韓產業通商資源部長安德根（Ahn Duk-geun）預計本週訪美期間，將要求美國能源部長將南韓從敏感國家名單中移除。

尹汝尚在對韓國美國商會（American Chamber ofCommerce in Korea）發表演說時表示，名單適用範圍僅限於美國能源部的設施，不會對兩國合作產生更廣泛的影響。

他說：「南韓被列入這份名單是因為有些不當處理敏感資訊情事。」

他未進一步說明，僅說去年有超過2000名南韓學生、研究人員和政府官員訪問美國實驗室。

他說：「這不是什麼大事。由於有很多韓國人去那裡，因此發生了一些事件。」

美國能源部在去年報告中說，他們已解僱一名承包商，此人試圖攜帶愛達荷國家實驗室（Idaho NationalLaboratory）擁有的「專屬核反應爐設計軟體」登機飛往南韓。

報告說，這名人士曾與一個外國政府聯繫，但未透露是哪個國家。美國執法單位已對此人展開調查。

目前尚不清楚這起案件是否促使美國能源部將南韓列入名單。美國能源部和國務院也未立即置評。

美國能源部發言人先前表示，美國前總統拜登執政時就決定將南韓列入名單。

美國將盟邦南韓列在最低級別，同份名單上還有中國、台灣、以色列、俄羅斯、伊朗和北韓。此事在南韓引發爭議和辯論，首爾當局表示並未收到華府通知。

然而，南韓外交部昨天表示，美國能源部的決定據了解是因為與一座研究中心有關的「安全相關情事」，而不是南韓的外交政策。

美國能源部發言人說，列名措施將於4月生效，未施加新的限制，但要求在與名單上的國家合作或訪問前先行內部審查。

南韓 美國

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