教宗方濟各住院 英國王仍擬如期訪問梵蒂岡

白金漢宮今天表示，儘管羅馬天主教教宗方濟各（Pope Francis）因為肺炎住院，英國國王查爾斯三世（或譯查理三世，King Charles III）仍計劃4月初到梵蒂岡進行國是訪問。

法新社報導，根據白金漢宮公布的行程，身為英格蘭教會（Church of England）最高領袖的查爾斯三世預定4月8日會晤羅馬天主教領袖。白金漢宮消息人士表示，「我們希望並祈禱教宗方濟各健康，讓我們得以進行這場訪問」。

消息人士又說，88歲的教宗在羅馬傑梅利醫院（Gemelli Hospital/Policlinic）接受治療超過1個月，因為雙側肺炎病倒，國王曾寫信慰問方濟各。

據報導，查爾斯三世將在他的第2任妻子卡蜜拉（Camilla）陪伴下，於4月7日到10日訪問梵蒂岡與義大利。

訪問完梵蒂岡後，查爾斯三世將與義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）和總統馬達雷拉（SergioMattarella）會面。

根據白金漢宮，他將成為首位在義大利國會會議上發表演說的英國君主。

他上一次訪問梵蒂岡是在2019年，當時他同樣也與教宗方濟各會面。

查爾斯三世去年2月透露他正接受癌症治療，之後於去年10月恢復海外訪問。

英格蘭教會是在16世紀脫離羅馬天主教，原因是教宗克勉七世（Pope Clement VII）拒絕讓英國國王亨利八世（Henry VIII）與西班牙公主凱瑟林（Catherine）離婚。

後來，亨利八世推行英格蘭宗教改革（EnglishReformation）作出回應，讓他成為英格蘭教會的最高領袖，並讓英格蘭教會新教化。