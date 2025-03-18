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立場大轉彎 英保守黨魁：2050達標淨零辦不到

中央社／ 倫敦17日綜合外電報導

英國保守黨黨魁巴登諾克（Kemi Badenoch）將放棄保守黨2050年底前達成淨零排放的承諾，主張達成法定氣候目標已不可能，等同放棄前黨魁梅伊首相任內一大最重要政策。

英國廣播公司（BBC）報導，英國2019年於梅伊（Theresa May）首相任內立法訂下2050年底前達成淨零排放目標，以符合2015年巴黎氣候協定。

然而巴登諾克表示，除非任憑生活水準驟降或破產，否則2050年根本做不到淨零；她這番話形同推翻英國政界多年來共識，卻未給出替代方案。

一名巴登諾克身旁的消息來源澄清，巴登諾克仍支持淨零，只是沒法在2050年辦到。

英國「衛報」報導，淨零承諾象徵應對氣候變遷方面的跨黨派共識，但巴登諾克想藉翻案展現她擺脫保守黨去年大選失利陰影的決心。

巴登諾克訂18日發表談話，屆時她將喊出「我們必須停止對下一代自欺欺人。我們必須停止透過新聞稿治理國家的方法。」

「這正是政治圈失去信任的原因，而我們能重建信任的唯一方法，就是說出毫不修飾的真相－2050年底前達成淨零是不可能的。」

她還將表明「英國目前推動的政策大多未能實現目標，反而使能源成本飆升。我們的成本太高、進展過少，落得兩頭空」。

然而，這項消息已引發保守黨內環保人士不滿。

「保守環境網絡」（Conservative EnvironmentNetwork）主任霍爾（Sam Hall）說：「這（巴登諾克此舉）破壞了歷屆保守黨政府留下的重要環境遺產，正是這些遺產構建出應對氣候變遷的可信計畫。」

「現在重要的問題是，如何在支持經濟成長、加強安全

並符合保守派的自由市場原則下，制定這項計畫。」

然而巴登諾克想強調，她相信氣候變遷正在發生，但不願承認人為活動是否應為此承擔責任。

英國綠色和平組織（Greenpeace UK）氣候事務負責人伊凡斯（Mel Evans）說：「放棄氣候目標，意味著放棄讓英國人民現在與未來過上更好生活的機會。在綠色產業的成長速度是其他英國產業3倍的情況下，這項決定也等於放棄這個世紀的經濟機會。」

伊凡斯說：「英國大多數民眾都關心氣候危機，並希望政府採取行動。現在不是退縮的時候。」

保守黨 淨零 英國

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