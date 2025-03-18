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48小時內第3次 「青年運動」宣稱再鎖定美軍航艦攻擊

中央社／ 沙那18日綜合外電報導
伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）。 美聯社
伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）。 美聯社

伊朗支持的葉門叛軍「青年運動」（Houthi）今天聲稱，他們在48小時內第3次對美國軍艦進行攻擊。

法新社報導，「青年運動」在Telegram表示，他們用飛彈和無人機攻擊了美國航艦杜魯門號（USS HarryS. Truman）打擊群，寫下紅海北部「過去48小時內的第3次」攻擊。

一名美國國防官員表示，「青年運動」繼續散布謊言和假話，這個伊朗扶植的組織「以虛假言論而聞名，他們既低估我們攻擊的結果，同時誇大了他們的戰果」。

一名美國空軍官員稍早表示，「青年運動」聲稱所發動的攻擊「很難證實」，因為這些叛軍的攻擊偏離目標「超過100英里」。

根據「青年運動」媒體，葉門首都沙那（Sanaa）先前有數以萬計人示威，許多人揮舞突擊步槍、匕首或「古蘭經」，高呼「美國去死，以色列去死！」之後，美國17日對葉門發動新攻擊。

「青年運動」馬西拉電視台（Al-Masirah TV）畫面顯示，「青年運動」的發源地薩達（Saada）也湧現大批人群，德哈馬（Dhamar）、荷台達（Hodeid）和安姆蘭（ Amran）同樣有示威活動。

伊朗 美國 葉門 飛彈

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