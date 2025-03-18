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菲美肩並肩演習4月登場 菲3套飛彈系統實彈射擊

中央社／ 馬尼拉18日專電
菲律賓海軍司令艾茲伯里塔（Jose Ma. Ambrosio Ezpeleta）18日在記者會上說，菲律賓海軍的3套飛彈系統，4月間將於菲美「肩並肩」聯合軍事演習中實彈發射。中央社
菲律賓海軍司令艾茲伯里塔（Jose Ma. Ambrosio Ezpeleta）18日在記者會上說，菲律賓海軍的3套飛彈系統，4月間將於菲美「肩並肩」聯合軍事演習中實彈發射。中央社

菲美「肩並肩」聯合軍事演習海上打擊項目預定下個月在面向南海的水域登場，菲律賓海軍的3套飛彈系統將實彈發射，以因應區域安全挑戰。

菲律賓海軍司令艾茲伯里塔（Jose Ma. AmbrosioEzpeleta）今天在海軍總部舉辦的記者會上說，「肩並肩」（Balikatan）軍事演習的海上打擊項目將於4月21日在巴丹省（Bataan）外海進行。

艾茲伯里塔說，3套將發射的飛彈系統為：長釘（Spike）非瞄準線（NLOS）飛彈、海星（C-Star）反艦飛彈，以及西北風3型（Mistral 3）地對空飛彈。

他坦承，菲律賓海軍的整體實力尚有大幅提升空間，但此次實彈射擊已意味著作戰能力的重大進步，以因應區域安全挑戰。

「肩並肩」是菲美一年一度的大型聯合軍事演習，一些理念相近國家預料也會以觀察員的身分參加，菲律賓軍方尚未公布各項目舉辦的確切日期，但去年是於4月間開始、5月間結束。

另外，有媒體記者在同一場記者會上詢問，引發中國政府多次抗議的美軍泰風飛彈發射系統（TyphonWeapons System，又譯堤豐）是否會在「肩並肩」亮相，菲律賓軍方公共事務辦公室主任崔尼代（XerxesTrinidad）回應，仍在評估中，現有任何武器系統都可能參與演習。

巴丹省位於菲律賓北部的呂宋島，面向南海。

台灣、中國、菲律賓、越南、印尼、馬來西亞、汶萊分別索討南海的全部或部分主權，其中菲律賓與中國在南海的對抗近年來漸趨激烈，雙方船艦多次碰撞，菲方也指控中方多次噴射強力水柱、向公務飛機發射照明彈。

演習 菲律賓 飛彈

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