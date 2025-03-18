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歐盟報告揭 中國大量用假網站、網紅操作不實資訊

中央社／ 布魯塞爾18日專電

歐盟發布外國勢力操弄資訊第3年度報告，特別針對中國作法提出兩篇分析，包括雇用公關公司和網紅在全球協作，以及大量運用假網站「洗白」不實資訊，其中一個操作案例即針對總統賴清德去年的雙十演說。

這份「外國資訊操弄干擾」（foreign informationmanipulation interference，FIMI）調查報告是由歐洲聯盟（EU）對外事務部（European External ActionService，EEAS）作成。

報告指出，2024年在歐盟範圍內偵測到中國針對台灣、美國兩場總統選舉的操弄事件，不時升高的南海緊張情勢也成為中國操弄資訊活動另一個戰場。

除了國營媒體持續擴大海外版圖，成為配合中國官方敘事的管道，歐盟報告也發現，中國正大幅增加雇用公關公司和海外在地網紅，以製造、放大或洗白符合中國在全球政治利益的資訊內容。

報告指出，中國與外國媒體或社群網紅合作內容，不但能提高可信度，也可隱藏這些內容與國家結構的連結關係。另一個愈來愈顯著的載體，則是中國在各地方層級的「國際傳播中心」（InternationalCommunication Centre）。

這些中心接受中共黨委指揮，是為了響應中國領導人習近平「創新」對外宣傳的命令而設立，亦即掛上不同招牌推廣同一套海外宣傳內容。

此外，歐盟報告表示，跨境資訊壓制持續是中國FIMI最令人擔憂的元素之一，包括針對海外企業、公民團體、大學甚至政府機構以及中國僑民，施壓影響中國在意的資訊內容。

歐盟的分析顯示，中國在海外操弄資訊「洗白」重心主要是人權、南海、新疆、西藏、香港乃至台灣議題的國際形象，同時也不放過國際衝突的機會，宣傳中國在俄烏戰爭、以哈戰爭的正面角色，批評歐美偽善、無能。

報告發現，在俄羅斯全面入侵烏克蘭達1000天的期間，中、俄出現了大量一致的敘事，將衝突升級歸咎於北大西洋公約組織（NATO），反映兩國合作操弄不實資訊的現象。

前述歐盟報告在另一篇進一步分析中國運用假新聞網站的模式。報告指出，加拿大民間團體「公民實驗室」（Citizen Lab）去年揭發的中國「紙牆」（Paperwall）模式，在歐盟也偵測到類似作法。

根據外媒報導，前述加國團體調查發現，在歐、亞、拉丁美洲共有超過100個假冒在地新聞媒體的網站，營運地點都在中國。2023年韓國國家網路安全中心（NCSC）也發布報告，揭露18個冒充韓國媒體的韓語網站，背後也是同一家中國公關公司「海脈」。

此外，美國Google旗下的麥迪安（Mandiant）資安公司也曾揭露另一家中國公關公司「海訊社」的一場名為「海能量」（HaiEnergy）的不實資訊操弄活動，透過在美國的72個假網站進行。

歐盟報告則進一步偵測到「海能量」的活動至少涉及316個假網站，其中140個被納入中國在歐盟FIMI活動的連結網絡中，反映在歐洲的活躍度。

歐盟對外事務部去年還發現另一群名為「海量新聞」（Volume News）、涵蓋至少142個假網站的體系，雖未能直接溯源到中國公關公司，但行為模式與前述相近，可見中國操作規模之龐大。

這些假網站的操作方式，主要是把中國官媒如新華社、環球時報的內容翻譯、改寫成符合不同國家的語言及風格。

歐盟報告以「海量新聞」相關假網站操作台灣事件為例。去年總統賴清德在雙十節發表演說後，環球時報刊出一篇英語文章批評賴清德挑釁中國、台灣被美國利用等等，同樣內容隨即在140個「海量新聞」旗下的假網站被改裝發布。

報告指出，中國對境外操弄不實資訊的生態系統，仰賴大量假網站重製重貼內容的主要目的，是為了影響特定議題的網路新聞搜尋結果。

歐盟

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