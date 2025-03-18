日本皇位繼承人悠仁高中畢業 社團活動照片曝光
日本皇位第二順位繼承人悠仁親王今天高中畢業，表示「度過了充實的3年」，並感謝老師與朋友的照顧。而宮內廳配合悠仁畢業，今天公布他參與羽球社的照片。
日本放送協會（NHK）與「每日新聞」報導，悠仁今天出席筑波大學附屬高中的畢業典禮，並在典禮開始前接受媒體採訪。他表示，「包含課業與課外活動在內，度過3年充實的生活，留下許多難忘的回憶，深深感謝老師們與朋友的照顧」。
而他的雙親秋篠宮夫婦也現身他的畢業典禮。校方在儀式中提到每一名畢業生姓名時，以「秋篠宮悠仁」稱呼他。
掌管日本皇室相關事務的宮內廳表示，悠仁在學期間不僅結交新朋友，著力於學業，也參與學校活動、羽球社團等，在高三夏天退出社團前是羽球社的一員，當時除了勤加練球，也曾經出賽過。
宮內廳公布3張他在球場上打球的照片中，可見他左手持拍，而宮內廳也說道，悠仁是用右手寫字。
宮內廳也表示，悠仁在去年的校內活動中，與同學一起用耐熱磚砌成石窯，烤製披薩出售。此外，在高二的校外教學期間，曾經造訪沖繩縣。
悠仁是二次大戰後的皇族中，從小學到高中都在學習院以外的學校就讀第一人。
他今年4月即將成為筑波大學生命環境學群生物學類科系的大一新鮮人。而筑波大學位在茨城縣筑波市，距離他目前的居住地東京都約60公里，兩地車程單程耗時近2小時，因此他的通學方式也受到日媒關切。
日本TBS電視台今天採訪相關人士報導，悠仁目前計劃在正式課程開始前靠汽車通學，不過相關單位正在於筑波市內替他安排住處，以便悠仁未來因為上課、研究、社團活動等，要深夜返家等情況下能使用。
悠仁是日皇德仁的姪子，繼承順位排在他的父親文仁（目前為皇位第一順位繼承人）之後。日本皇室內目前僅3人具皇位繼承資格，依序為59歲的秋篠宮文仁親王（日皇德仁弟弟）、18歲的悠仁，及89歲的常陸宮正仁親王（德仁叔叔）。年輕一輩的繼承人僅剩悠仁。
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