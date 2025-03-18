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韓日中外長22日東京會談 聚焦3國合作與區域局勢

中央社／ 首爾18日綜合外電報導

韓國外交部今天透過聲明表示，韓國、中國和日本外長22日將在東京召開會議。

韓國外交部長趙兌烈（Cho Tae-yul）、日本外務大臣岩屋毅（Takeshi Iwaya）和中國外交部長王毅將討論自去年5月上次3國領袖峰會以來的合作情況，並就包括區域和國際局勢在內等各種議題交換意見。

韓國外交部指出，上一次三邊外長會議是2023年11月在韓國釜山舉行。

韓國外交部聲明補充表示，趙兌烈也將分別與岩屋毅和王毅舉行雙邊會談。

南韓 外交部 日本 東京

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