以色列撕毀停火協議原因曝！加薩增至342死 內唐亞胡嗆加倍奉還

以色列軍方18日凌晨恢復對加薩的軍事行動，不到24小時已造成300多人喪生，以色列總理內唐亞胡更揚言「加大軍事力道」。以哈停火協議如何破裂？美國有線電視新聞網（CNN）指出，自從停火協議在3月1日到期以後，以哈在延長臨時停火或是進入全面撤軍的第二階段喬不攏。

半島電視台指出，目前死亡人數已經增加到至少342人。

CNN指出，癥結點在於，哈瑪斯期望按照先前協議進入第二階段，以軍在第二階段應該全面撤出加薩，哈瑪斯則應釋放所有剩餘的倖存人質，並且協商結束以哈戰爭。

不過，以色列提出延長第一階段臨時停火，而且並未承諾結束戰爭或者撤出軍隊。

政治新聞網Politico報導，然而，以軍恢復軍事行動後，國防部長卡茲和總理內唐亞胡軍指責是哈瑪斯「拒絕釋放人質」所致。

卡茲聲明稱，假如哈瑪斯不釋放人質，「加薩的地獄之門將重新開啟」。

內唐亞胡指責哈瑪斯不願接受美國特使威科夫提出方案，這項方案並未要求永久停火。其辦公室表示：「以色列從現在開始，將加大針對哈瑪斯的軍事力道。」

半島電視台報導，哈瑪斯視為以色列單方面撕毀在1月19日起實施的停火協議。