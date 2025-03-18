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宏都拉斯客機起飛幾秒後就墜海！7人罹難、10人獲救

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
宏都拉斯一架客機17日傍晚起飛後不久墜海，造成7人罹難、10人獲救。取自X
宏都拉斯一架客機17日傍晚起飛後不久墜海，造成7人罹難、10人獲救。取自X

宏都拉斯一架客機17日傍晚起飛不久後墜海，已確認7人罹難，另有10人從殘骸中獲救。

宏都拉斯交通部長指出，這架由這架由宏都拉斯Lanhsa航空（Lanhsa Airlines）運營的「捷流」（Jetstream）客機，17日晚間6時18分從羅阿坦島（Roatán）起飛後不久便墜海，當時載有14名乘客和3名機組員，飛機殘骸是在距離羅阿坦島島海岸約1公里處尋獲。

根據當地媒體展示的乘客名單，機上乘客包括1名美國公民、1名法國公民以及2名未成年人。這架飛機原本要飛往宏都拉斯本土的拉塞瓦機場。

詳細事故原因尚待釐清。初步報告顯示，飛機起飛幾秒鐘後就墜毀。宏都拉斯總統卡斯楚發聲明表示，已啟動緊急行動委員會調查事發經過。

墜機 宏都拉斯

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