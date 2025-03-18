多國援助經費削減 營養不良肇死亡遽增

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】人道援助經費慘遭削減，貧窮國家、難民常處在飢餓死亡邊緣！因國際衝突加劇、人民流離失所和入境限制，導致糧食需求大幅增加，然而，美國、英國等國家卻削減糧食援助資金，恐造成全球更多人餓死。專家呼籲，目前糧食援助僅針對急迫性情況，但仍有約2億人無法接受援助。

資金削減助長飢餓

針對美國總統川普宣布削減83%美國國際開發署資金，聯合國世界糧食計劃署表示，由於全球乾旱、通貨膨脹和區域衝突，包括索馬利亞將有440萬人營養不良，羅興亞和肯亞難民的糧食配給也被迫減少，此舉引發當地民眾抗議。

《France 24》也指出，孟加拉有超過1500萬人無法滿足日常糧食需求，超過200萬人面臨緊急飢餓。對此，衝突加劇、流離失所和入境限制已導致糧食需求大幅增加，而援助削減卻在這種情況下發生。

「削減開支造成高營養不良率、飢餓和死亡。」ODI Global華盛頓主任坎貝爾表示，美國是迄今為止全球最大的人道主義捐助國，尤其在糧食領域超過幾乎所有其他捐助國的總和，短期內沒有其他單位可以填補這一缺額。

危險族群仍有2億

《衛報》報導，為支付增加的國防開支，英國援助預算從其國民總收入的0.58％削減至0.3％，這使情況變得更加糟糕。對此，人們開始擔心其他捐助國也可能增加武器裝備開支，其中包括作為第二大海外援助國的德國。

糧農組織緊急事務主任保爾森表示，目前的糧食援助僅針對有限數量的急迫性情況，希望讓人們在未來幾週或幾個月內活下去。然而，大約仍有2億人無法被顧及，他們只要受到一些衝擊就會陷入極度危險的境地。

此外，除了營養不良現象增加外，由於醫療診所關閉，治療能力也受到嚴重影響。根據糧農組織統計，全球急性營養不良人口達3600萬人，其中重度營養不良人口達1000萬人。

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