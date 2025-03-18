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川習會有眉目？ 川普：習近平或在「不久將來」訪美

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
據外媒報導，美國總統川普當地時間17日表示，大陸國家主席習近平將在不久的將來赴美國訪問，並與他進行會談。圖為川普（左）2017年11月訪問北京，在人民大會堂與中國大陸國家主席習近平（右）握手。（路透）
據外媒報導，美國總統川普當地時間17日表示，大陸國家主席習近平將在不久的將來赴美國訪問，並與他進行會談。圖為川普（左）2017年11月訪問北京，在人民大會堂與中國大陸國家主席習近平（右）握手。（路透）

「川習會」何時舉行，全世界都在看。美國總統川普當地時間17日表示，大陸國家主席習近平將在不久的將來赴美國訪問，並與他進行會談。香港南華早報10日曾指，川普最早可能在4月訪問大陸。美國華爾街日報則引述知情人士稱，華府和北京方面有意6月舉行「生日高峰會」，並已開始討論相關事宜。

據英國金融時報報導，川普在美國當地時間17日於甘迺迪中心（Kennedy Center）受訪時稱，習近平「不久的將來（in the not-too-distant future）會訪美」，不過白宮、中國大陸駐美使館尚未回應美中元首是否將辦會晤的相關評論。

另，彭博則引述知情人士透露，美中兩國在貿易及其他議題的談判仍停留較低層級，如何推進談判已陷入僵局。北京政府則稱，美國並未明確說明希望中國在致命鴉片類藥物芬太尼問題上採取哪些具體措施，以換取關稅減免。

路透報導，川普自今年1月上任以來，對所有來自大陸的進口商品徵收20%的關稅，指責北京未能阻止用於製造非法芬太尼的化學品流入美國。而大陸也向美國反擊，對其總價值220億美元（約台幣7,240億元）的進口商品加徵關稅，其中大陸自本月初已針對約210億美元（約台幣6,928億元）的美國農產品包含雞肉、小麥、高粱等加徵最高15%的報復性關稅，作為對川普關稅戰的反制。

日前，美國華爾街日報曾指出，美中最近就可能在兩位領導人都將慶祝各自生日的6月舉行「生日峰會」進行討論，這顯示在貿易緊張局勢令全球市場和企業不安之際，雙方都願意為兩國關係注入一些友好氣氛。川普生日為6月14日，習近平為6月15日。不過，知情人士當時亦提醒，目前還沒有任何事情敲定。而香港南華早報則報導，美國總統川普最早可能在4月到大陸訪問。

川普 生日 美國

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