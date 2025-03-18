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川習會有譜？FT：習近平認為太早訪美對他不利

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統川普17日聲稱，中國大陸領導人習近平，將在「不久的將來」訪問美國。美聯社
美國總統川普17日聲稱，中國大陸領導人習近平，將在「不久的將來」訪問美國。美聯社

美國總統川普17日聲稱，中國大陸領導人習近平，將在「不久的將來」訪問美國，華爾街日報指出，兩人有意在6月辦「生日高峰會」，但相關討論仍在初期階段。對此，有中國事務分析表示，若習近平訪美，對川普將是「一大勝利」，但習近平的直覺認定，過早訪美會對他不利。

川普17日出席甘迺迪中心董事會時對媒體說，中習近平會在「不久的將來」訪問美國，但未提出具體時間。白宮和中國駐美大使館也未回應置評請求。

華爾街日報日前引述引述知情人士說法報導，華府和北京已經開始討論川習兩人6月舉行「生日峰會」。川普和習近平生日分別是6月14日和15日。

報導，在兩人生日的6月會晤，顯示兩國經貿關係緊張、影響全球市場和營運環境之際，雙方都願意釋出善意。但習近平如果去華府，中方官員擔心，有「重演」烏克蘭總統澤倫斯基在白宮公開吵架的風險。

習近平上次訪問美國是2023年11月，當時和美國總統拜登舉行會談，那次是習近平第5度以中國國家主席身分訪問美國，雙方同意，恢復兩軍高層溝通及遏止芬太尼販運。

金融時報報導，前美國中央情報局( CIA ) 高階中國事務分析師強生（Christopher Johnson）表示，如果習近平訪美，對川普而言將是「一大勝利」，但習近平不太可能同意此行，除非有祕密的雙邊管道讓習近平有信心冒險，因為習近平的直覺是反對過早訪美，他判定自己在川普第一任期內提前訪問海湖莊園是個錯誤。

強生指出，習近平近期訪美有風險，因為他無法預見川普下令於4月1日前完成有關中國貿易研究的結果為何。

他表示，習近平現在似乎放心的讓川普提高對中國關稅，且在沒有明確解決途徑的情況下讓川普知道，中國不是加拿大、墨西哥或巴拿馬。

川普 川習會 美國 習近平

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