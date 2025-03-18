快訊

網曝比特犬飼主「詐欺慣犯」 他火速回應：無稽之談

家寧再發4點聲明 揭頻道公司營運狀況曝「與Andy每月領相同薪資」

天冷諾羅病毒活躍 醫曝上公廁「這舉動」將增感染機會

脫離緬甸詐騙園區 561名印尼人經泰國返鄉

中央社／ 雅加達18日綜合外電報導

印尼高級官員今天表示，這些天將有超過500名自緬甸網路詐騙園區獲釋的印尼人經泰國被遣返回國。

法新社報導，緬甸邊境無法無天的網路詐騙活動已經猖獗多年，詐騙集團以高薪引誘外國人，卻將他們扣為人質，強迫進行網路詐騙。

最近數週，來自至少24個國家約7000人獲釋，其中大多數是中國人，但許多人仍滯留在泰緬邊境骯髒的臨時拘留營。

印尼外交部公民保護部門主任努格拉哈（JudhaNugraha）表示，400名印尼國民將於今天返國，「約161人」明天返國。

努格拉哈說，這些人將從緬甸進入泰國，然後搭乘自曼谷出發的3個航班返回印尼。

印尼當局上個月已接回140名自緬甸經泰國遣返的國民。

在盟友中國的壓力下，緬甸當局嚴厲打擊詐騙園區。

近年來，數以千計印尼人被誘往其他東南亞國家尋求薪酬更高的工作，但最終落入跨國詐騙集團手中。

根據印尼外交部數據，2020年至2024年9月期間，印尼自柬埔寨、緬甸、寮國和越南等國家接回逾4700名捲入網路詐騙的印尼人。

聯合國估計，可能有多達12萬人被迫在緬甸詐騙園區工作，其中許多是中國男性。

印尼 緬甸 詐騙集團

延伸閱讀

公司泰國員工旅遊讓大家「自由行」 內行大讚：這樣才爽

立法院中南部服務中心變身 3年打造「驛站中心」住宿開會旅遊皆宜

促進台泰合作交流 泰國留台同學總會成立40週年

中科院將與3國立大學合作 加速民雄無人機園區發展

相關新聞

以色列推翻停火協議！大規模空襲加薩 累計至少232人死亡

以色列與巴勒斯坦武裝團體哈瑪斯的停火協議破局，以軍18日對加薩走廊的哈瑪斯目標進行「大規模攻擊」，是自1月19日停火以來...

川習會有譜？FT：習近平認為太早訪美對他不利

美國總統川普17日聲稱，中國大陸領導人習近平，將在「不久的將來」訪問美國，華爾街日報指出，兩人有意在6月辦「生日高峰會」...

加薩戰火又起！以色列對哈瑪斯發動「停火以來最猛烈空襲」 至少20死

BBC、以色列時報報導，以色列軍方稱正在對加薩的哈瑪斯目標進行「大規模攻擊」，是自1月19日停火以來最激烈的空襲之一，目...

多國援助經費削減 營養不良肇死亡遽增

人道援助經費慘遭削減，貧窮國家、難民常處在飢餓死亡邊緣！因國際衝突加劇、人民流離失所和入境限制...

南韓童4歲就考補習班 大峙洞媽媽戳中教育貧富不均焦慮

南韓小孩愈生愈少，許多公立中小學廢校，江南大峙洞的補教市場依然穩固。5、6歲的兒童須通過考試進入知名英語補習班，稱「7歲考試」，現在還出現「4歲考試」。喜劇演員李秀智透過偽紀錄片，演出大峙洞媽媽的接送日常，對補習班文化過於寫實的演繹，觸動家長對貧富差距帶來教育資源不均的焦慮。

強化運河控制影響力 美軍特戰人員協訓巴拿馬軍隊

雖然美國總統川普下令美軍研擬以武力重新控制巴拿馬運河，引起巴拿馬政府強烈不滿，但雙方日前仍然決定合作，由美軍派出精銳的特...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。