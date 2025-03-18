脫離緬甸詐騙園區 561名印尼人經泰國返鄉
印尼高級官員今天表示，這些天將有超過500名自緬甸網路詐騙園區獲釋的印尼人經泰國被遣返回國。
法新社報導，緬甸邊境無法無天的網路詐騙活動已經猖獗多年，詐騙集團以高薪引誘外國人，卻將他們扣為人質，強迫進行網路詐騙。
最近數週，來自至少24個國家約7000人獲釋，其中大多數是中國人，但許多人仍滯留在泰緬邊境骯髒的臨時拘留營。
印尼外交部公民保護部門主任努格拉哈（JudhaNugraha）表示，400名印尼國民將於今天返國，「約161人」明天返國。
努格拉哈說，這些人將從緬甸進入泰國，然後搭乘自曼谷出發的3個航班返回印尼。
印尼當局上個月已接回140名自緬甸經泰國遣返的國民。
在盟友中國的壓力下，緬甸當局嚴厲打擊詐騙園區。
近年來，數以千計印尼人被誘往其他東南亞國家尋求薪酬更高的工作，但最終落入跨國詐騙集團手中。
根據印尼外交部數據，2020年至2024年9月期間，印尼自柬埔寨、緬甸、寮國和越南等國家接回逾4700名捲入網路詐騙的印尼人。
聯合國估計，可能有多達12萬人被迫在緬甸詐騙園區工作，其中許多是中國男性。
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