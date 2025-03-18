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加薩戰火又起！以色列對哈瑪斯發動「停火以來最猛烈空襲」 至少20死

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
以色列軍方稱正在對加薩的哈瑪斯目標進行「大規模攻擊」，是自1月19日停火以來最激烈的空襲之一。路透
以色列軍方稱正在對加薩的哈瑪斯目標進行「大規模攻擊」，是自1月19日停火以來最激烈的空襲之一。路透

BBC、以色列時報報導，以色列軍方稱正在對加薩的哈瑪斯目標進行「大規模攻擊」，是自1月19日停火以來最激烈的空襲之一，目前已造成至少20人死亡。

以色列國防軍（IDF）證實，接到總理內唐亞胡和國防部長卡茲（Israel Katz）的指示，要求在哈瑪斯拒絕釋放以色列人質的情況下，對哈瑪斯採取強力行動，開始在加薩走廊進行大規模攻擊。

根據聲明指出，在政治層級的指示下，IDF和以色列安全局正在全加薩走廊大規模攻擊哈瑪斯的恐怖目標，並指不久後將提供更多細節。

內唐亞胡辦公室指出，哈瑪斯拒絕美國中東特使威科夫的停火協議，而這次的打擊行動旨在達成以色列的戰爭目標，即摧毀哈瑪斯的軍事和治理能力，並帶回人質，稱「從現在起，以色列將加強軍事力量對抗哈瑪斯。」稱以軍恢復軍事行動的計畫已於上周獲得批准。

根據路透引述醫務人員和目擊者的話報導，加薩中部代爾拜萊赫的3座房屋、加薩市的一棟建築以及汗尤尼斯和拉法市的一些目標遭到襲擊。

半島電視台報導，以色列再次發動襲擊造成至少20人死亡，傷者包括孩童。

Axios引述未具名的以色列官員消息稱，以色列已提前向美國總統川普政府通報，今晚將再次在加薩地帶展開軍事行動。

以色列 加薩走廊 哈瑪斯 空襲

延伸閱讀

美國打破不接觸慣例 決與哈瑪斯談人質協定

無視川普最後通牒 哈瑪斯：只有實現永久停火才會釋放以色列人質

哈瑪斯拒絕延長停火協議

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