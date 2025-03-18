聽新聞
0:00 / 0:00
加薩戰火又起！以色列對哈瑪斯發動「停火以來最猛烈空襲」 至少20死
BBC、以色列時報報導，以色列軍方稱正在對加薩的哈瑪斯目標進行「大規模攻擊」，是自1月19日停火以來最激烈的空襲之一，目前已造成至少20人死亡。
以色列國防軍（IDF）證實，接到總理內唐亞胡和國防部長卡茲（Israel Katz）的指示，要求在哈瑪斯拒絕釋放以色列人質的情況下，對哈瑪斯採取強力行動，開始在加薩走廊進行大規模攻擊。
根據聲明指出，在政治層級的指示下，IDF和以色列安全局正在全加薩走廊大規模攻擊哈瑪斯的恐怖目標，並指不久後將提供更多細節。
內唐亞胡辦公室指出，哈瑪斯拒絕美國中東特使威科夫的停火協議，而這次的打擊行動旨在達成以色列的戰爭目標，即摧毀哈瑪斯的軍事和治理能力，並帶回人質，稱「從現在起，以色列將加強軍事力量對抗哈瑪斯。」稱以軍恢復軍事行動的計畫已於上周獲得批准。
根據路透引述醫務人員和目擊者的話報導，加薩中部代爾拜萊赫的3座房屋、加薩市的一棟建築以及汗尤尼斯和拉法市的一些目標遭到襲擊。
半島電視台報導，以色列再次發動襲擊造成至少20人死亡，傷者包括孩童。
Axios引述未具名的以色列官員消息稱，以色列已提前向美國總統川普政府通報，今晚將再次在加薩地帶展開軍事行動。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言