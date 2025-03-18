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立陶宛定調IKEA縱火案為恐攻 指俄羅斯軍事機構涉案

中央社／ 維爾紐斯18日專電

立陶宛的IKEA宜家家居商場於去年5月9日遭縱火攻擊。立陶宛檢察官17日宣布，此案已被定調為恐怖攻擊，並指出幕後指使者為俄羅斯軍事機構，目的是恐嚇立陶宛、歐盟及其他國家，以迫使其終止對烏克蘭的支持。

根據立陶宛刑事警察局（Lithuanian Criminal PoliceBureau）發布的新聞稿，該縱火案的直接嫌犯為2名未滿20歲的外國公民，其中1人在案發時仍為未成年人。

調查顯示，2人隸屬於一個有預謀的犯罪組織，該組織疑受俄羅斯聯邦軍事機構及安全部門操控，目標是在立陶宛與拉脫維亞發動恐怖攻擊。據悉，幕後首腦以1萬歐元（約新台幣36萬元）為報酬，指使兩名嫌犯執行縱火任務。

立陶宛警方發現，嫌犯在策劃恐怖襲擊期間，多次往返波蘭與立陶宛，透過社群軟體與加密通訊管道向組織成員傳送攻擊計畫的重要資訊，並刻意更換住所與交通工具以掩飾行蹤。此外，他們採取高度隱秘的方式獲取、轉移、保存及銷毀攻擊所需的材料與工具。

經過數個月的策劃，嫌犯於2024年5月8日晚間抵達維爾紐斯（Vilnius）的宜家家居商場，並在店內藏匿一枚設有計時引信的縱火裝置，該裝置於5月9日凌晨4時許被引爆。雖然事發時商場尚未營業，但建築內仍有約10人，所幸員工及時應對，避免了人員傷亡與重大財產損失。

調查顯示，嫌犯縱火後錄製火災影像並傳送給上級，隨即銷毀剩餘的電子引爆裝置及作案時所穿衣物，之後前往華沙，並在當地獲得一輛汽車作為完成任務的報酬。

2024年5月13日，立陶宛警方成功逮捕其中一名嫌犯，當時他剛返回立陶宛，準備搭乘巴士前往拉脫維亞首都里加（Riga）執行另一場襲擊。

立陶宛刑事警察局副局長布里吉納斯（SauliusBriginas）在新聞發布會上表示，IKEA並非隨機選定的襲擊目標。他指出，瑞典家具品牌IKEA在俄羅斯入侵烏克蘭後，關閉其在俄羅斯的商店並停止部分生產。此外，IKEA品牌的藍黃配色與烏克蘭國旗顏色相同，具有象徵意義。且該案發生於5月9日，為蘇聯紀念戰勝納粹德國的「勝利日」，似乎也並非巧合。

目前，遭立陶宛警方逮捕的嫌犯已被起訴並移送法院，另1名嫌犯則被拘留於波蘭，其他涉案人員的調查仍在進行中，部分嫌疑人已被國際通緝。

俄羅斯 恐攻 立陶宛 縱火

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