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強化運河控制影響力 美軍特戰人員協訓巴拿馬軍隊

中央社／ 瓜地馬拉市17日專電
美、巴決定合作，由美軍派出精銳的特種部隊，協訓巴拿馬軍隊，以防範「中國共產黨對運河的控制」，以及維護運河安全。（路透）
美、巴決定合作，由美軍派出精銳的特種部隊，協訓巴拿馬軍隊，以防範「中國共產黨對運河的控制」，以及維護運河安全。（路透）

雖然美國總統川普下令美軍研擬以武力重新控制巴拿馬運河，引起巴拿馬政府強烈不滿，但雙方日前仍然決定合作，由美軍派出精銳的特種部隊，協訓巴拿馬軍隊，以防範「中國共產黨對運河的控制」，以及維護運河安全。

巴拿馬媒體「新聞報」（LA PRENSA）披露，美國南方特種作戰司令部（Special Operations CommandSouth ，SOCSOUTH）與巴拿馬安全部（Ministerio deSeguridad）簽署協議，美軍派出精銳第7特種作戰群（7th Special Forces Group）特戰人員，將長期協助訓練巴拿馬國家邊境部隊（SENAFRONT）、國家海軍航空部隊（Senan）及反恐特警人員等。

報導指出，南方特種作戰司令部的協訓內容包括精準射擊、爆破以及戰場醫療救護等特戰技能，以確保兩國部隊之間的協同作戰能力。而這些訓練不只是針對打擊跨國犯罪組織，也確保巴拿馬運河區域的安全維護。

南方特種作戰司令部是隸屬於美國國防部南方司令部（U.S. Southern Command，SOUTHCOM）旗下的聯合特種作戰單位，由美國陸軍、海軍、海軍陸戰隊和空軍人員組成，總部位於佛羅里達州，負責在中美洲、南美洲及加勒比地區規劃和執行特種作戰任務。

「新聞報」引述美國國家廣播公司（NBC）上週報導，川普（Donald Trump）曾要求五角大廈研究不同方案，以重新掌控巴拿馬運河，而考慮的選項除與巴拿馬當局協調如何派遣美軍外，甚至有美國直接動用武力奪取。

不過美國國防部否認有派兵進入巴拿馬的相關計畫。美國駐巴拿馬大使館也表示，美國將持續與巴拿馬密切合作，共同應對兩國所面臨的安全威脅，包括運河區域安全、打擊非法移民、跨國組織犯罪及其他惡意行為相關活動。

川普上任後針對運河控制權，在外交和軍事上持續施壓巴拿馬政府。「新聞報」強調，美國南方司令部司令霍爾西（Alvin Holsey）於2月訪問巴拿馬期間，就與巴拿馬國防高層官員會談，討論如何防範中國對運河區域的影響與控制。

此外，美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也預計4月訪問巴拿馬，並且與巴拿馬總統穆里諾（JoseRaul Mulino）會面。巴拿馬當地媒體報導，雙方將對如何保護巴拿馬運河安全，以及擴大美軍與巴拿馬軍隊的進一步合作進行溝通。

國防部 巴拿馬運河 美國

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