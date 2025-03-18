快訊

陽光行動／4.4坪擠8人 監獄超收 管理風險與衝擊日增

桃警員抖音稱我是中國人我愛祖國 桃警回應這樣處置

美中峰會有眉目 川普：習近平會在不久將來訪美

中央社／ 華盛頓17日專電

美國總統川普今天表示，中國領導人習近平會在「不久的將來」訪美。外界高度關注的「川習會」已傳出至少兩個時間點，華爾街日報指兩人有意6月舉行「生日高峰會」，南華早報則稱，川普最快4月訪中。

川普下午出席甘迺迪中心（Kennedy Center）董事會時，對媒體作上述表示，但未拋出具體時間。

華爾街日報（The Wall Street Journal）日前引述知情人士報導，華府與北京已開始討論川習於6月舉行「生日峰會」。川普生日為6月14日，習近平為6月15日。

兩人如果在「不久的將來」會晤，貿易議題必然是重中之重。川普近期才對中國加大施壓力道，將原本對中國銷美商品課10%關稅提高為20%，3月4日上路。野村證券分析，加上這波20%關稅後，美國對中國銷美商品的平均關稅稅率將升至約33%。

彭博（Bloomberg News）今天指出，美中兩國在貿易及其他議題的談判仍停留較低層級，如何推進談判已陷入僵局。知情人士透露，北京方面表示，美國並未明確說明希望中國在致命鴉片類藥物芬太尼（fentanyl）問題上採取哪些具體措施，以換取關稅減免。

川普團隊則否認上述說法，指白宮已透過外交管道向中國傳達訊息。

華爾街日報指出，川普勝選後，美中代表都表達舉行峰會的興趣。在兩人生日的6月會晤，顯示兩國經貿關係緊張影響全球市場和營運環境之際，雙方都願意釋出善意。

報導稱，習近平如果前往華府，會有在兩國緊張時看似懇求川普的風險，中方官員也擔心，期間會「重演」烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）於

白宮公開吵架的狀況。

白宮外部顧問說，美國經濟實力占優勢，川普不急於會晤習近平。他多次推崇習，稱是好朋友，同時也對中國課徵關稅，但兩人私人關係仍存在，也是關稅戰你來我往動盪期間的緩衝。

根據報導，在幕後，北京急切想與川普團隊互動，在經濟、科技與地緣政治上，全面避免發生冷戰結束後的強權衝突。此外，美國高層近期直接與俄羅斯會談，使中方想更了解川普打的算盤。川普政府官員曾透露，這是美國在俄中關係下的戰略需要。

中國外交部長王毅2月前往紐約出席聯合國會議，期間未與川普內閣官員會面。一名知情人士說：「元首舉行峰會對所有人都有好處。」

習近平上次訪問美國是在2023年11月，與時任美國總統拜登（Joe Biden）舉行會談，當時是他第5度以中國國家主席身分訪美，雙方同意恢復兩軍高層溝通及遏止芬太尼販運。

川普 美國 華爾街日報

延伸閱讀

川普警告葉門叛軍若再發動攻擊 伊朗須承擔後果

質疑川普執政…丹麥前總理：我們不再能仰賴白宮

法議員要求美國歸還自由女神像 控川普與暴君為伍

川普幫台積加碼 投資額喊到2,000億美元

相關新聞

質疑川普執政…丹麥前總理：我們不再能仰賴白宮

丹麥前總理暨民主聯盟基金會主席拉斯穆森（Anders Fogh Rasmussen）昨天在玉山論壇開幕式上表示，「在（美...

法議員喊歸還自由女神像 白宮：法國因美國不必講德文

有法國籍歐洲議會議員認為，法國應該收回送給美國的自由女神像；美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）1...

葉門「青年運動」反擊美艦

美國十七日再空襲葉門武裝團體「青年運動」掌控的紅海港市荷台達等地。青年運動同日則說，過去一天兩度在紅海襲擊美軍航艦杜魯門...

Telegram創辦人度洛夫暫時獲准離開法國：感謝法官

社群媒體Telegram（TG）創辦人度洛夫去年8月在法國巴黎被捕，隨後交保500萬歐元（約台幣1億7996萬元）獲釋，...

和平反無益俄羅斯經濟？路透：戰時經濟過熱恢復正常恐硬著陸

路透報導，過去三年，俄羅斯總統普亭時常誇耀，俄國經濟表現成功對抗2022年俄國侵烏後出現的悲觀預測。國際貨幣基金（IMF...

韓國在野黨喊話法院 拖延尹錫悅案裁決不負責任

韓國在野黨共同民主黨今天敦促韓國憲法法院迅速裁決總統尹錫悅彈劾案，認為讓國家等待是「不負責任的」，並加深社會分裂

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。