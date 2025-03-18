法議員喊歸還自由女神像 白宮：法國因美國不必講德文

有法國籍歐洲議會議員認為，法國應該收回送給美國的自由女神像；美國白宮新聞秘書李維特（Karoline Leavitt）17日表示，美國決定不會把自由女神像送回去，並稱正是因為美國，法國人現在才不用講德文。

根據法新社報導，法國籍歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）在法國中左翼政黨「公共廣場」（Place publique）大會上表示，美國應「將自由女神像（Statue of Liberty）還給我們」。

格魯克斯曼表示，他們要告訴選擇與暴君為伍的美國人，「把自由女神像還給我們」，「我們把它作為禮物送給你們，但你們顯然鄙視它」。

自由女神像是法國送給美國的禮物，紀念「美國獨立宣言」一百周年。

美國白宮17日舉行記者會，被問及美國總統川普是否願意把自由女神像送回法國，李維特說，絕對不會。

李維特稱格魯克斯曼「低級」（low-level），並提醒大家，正是因為美國，法國人現在才不用講德文，認為法國人應該對美國心存感謝。