法議員要求美國歸還自由女神像 控川普與暴君為伍

中央社／ 巴黎16日綜合外電報導

法國籍歐洲議會議員格魯克斯曼（Raphael Glucksmann）今天表示，法國應該收回送給美國的自由女神像，因為美國不再代表自由女神像的價值。

法新社報導，格魯克斯曼在法國中左翼政黨「公共廣場」（Place publique）大會上告訴歡呼的支持者，美國應「將自由女神像（Statue of Liberty）還給我們」。

格魯克斯曼表示，他們要告訴選擇與暴君為伍的美國人，「把自由女神像還給我們」，「我們把它作為禮物送給你們，但你們顯然鄙視它」。

據報導，格魯克斯曼堅定捍衛烏克蘭，曾強烈批評美國總統川普（Donald Trump）在俄烏戰爭方面徹底改變政策。

根據法國國際廣播電台（RFI），自由女神像是法國送給美國的禮物，是美法友誼的象徵。這座雕像於1886 年10月28日揭幕，位於紐約自由島，以紀念「美國獨立宣言」發表一百週年。

女神 法國 美國

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