Telegram創辦人度洛夫暫時獲准離開法國：感謝法官

社群媒體Telegram（TG）創辦人度洛夫去年8月在法國巴黎被捕，隨後交保500萬歐元（約台幣1億7996萬元）獲釋，但被禁止離開法國。不過，法國檢察官辦公室一名消息人士告訴俄羅斯國營的塔斯社（TASS），法院已裁定暫停對度洛夫的監管措施約三周，度洛夫也已返回杜拜。

這名消息人士表示：「對度洛夫的司法監管義務，將自3月15日暫停至4月7日。這項決策是由調查法官做出的。」

英國衛報報導，度洛夫對此表示：「我想要感謝調查法官讓這件事發生，也感謝我的律師和團隊持續努力證明在內容審核、合作和打擊犯罪方面，TG不僅有履行法律義務甚至又額外做了更多。」

度洛夫去年8月在法國被捕，因未阻止該程式出現的非法活動及犯罪行為而遭起訴。法官最後准許他以500萬歐元交保，但須一周到警局報到兩次並禁止出境。