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葉門「青年運動」反擊美艦

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
葉門青年運動領袖胡提十七日說，美國若繼續攻擊葉門，該組織會攻擊在紅海的美國船艦；圖為葉門首都沙那的電子看板顯示胡提圖像。（歐新社）
葉門青年運動領袖胡提十七日說，美國若繼續攻擊葉門，該組織會攻擊在紅海的美國船艦；圖為葉門首都沙那的電子看板顯示胡提圖像。（歐新社）

美國十七日再空襲葉門武裝團體「青年運動」掌控的紅海港市荷台達等地。青年運動同日則說，過去一天兩度在紅海襲擊美軍航艦杜魯門號打擊群；該組織旗下衛生部稱，十五日以來美軍攻擊至少造成五十三人死亡、九十八人受傷。

美國空襲始於十五日，杜魯門號打擊群參與行動，旨在回應伊朗支持的青年運動上周警告將重啟攻擊紅海以色列船隻。青年運動發言人十七日指稱其戰士廿四小時內兩次向杜魯門號等美軍船艦發射飛彈和無人機。青年運動領袖胡提十七日也說只要美國繼續攻擊葉門，就會攻擊紅海美艦。

但美國官員向路透說，美軍戰機十六日擊落十一架青年運動無人機，沒有一架能靠近杜魯門號。另有一發飛彈落在葉門外海，未被視為威脅。白宮國安顧問沃茲說十五日空襲成功鎖定並擊殺多位青年運動領袖，但未透露名單。

半島電視台報導，美國十七日襲擊荷台達港內由青年運動劫持的商船「銀河領袖號」，青年運動高官已進駐船內。一位美國官員已向路透說，美方對葉門的攻擊可能持續幾周。

美國國防部長赫塞斯十六日對福斯新聞說，只要青年運動表明將停止攻擊美艦，美方就會停止攻擊，但在此之前不會鬆手。

美國國務卿魯比歐也對哥倫比亞廣播公司節目說，青年運動若無伊朗支持，不會有能力攻擊軍艦和貨船，敦促伊朗停止支持。

美國 運動 青年

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