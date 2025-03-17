敘利亞變天後邊境不平靜 與黎巴嫩再爆衝突

敘利亞部隊與黎巴嫩軍方和盤據黎國東北部的武裝團體爆發衝突，並且自昨晚至今天沿著敘黎兩國邊界交火，黎國消息來源說，3名越界的敘國士兵喪命。

路透社報導，自從以沙姆解放組織（Hayat Tahrir al-Sham, HTS）為首的反抗軍推翻敘國前總統阿塞德（Bashar al-Assad）並建置自主的統治體系和軍隊以來，黎敘交界的山區邊境緊張局勢不見趨緩。阿塞德是伊朗與伊朗扶植的黎巴嫩武裝團體真主黨（Hezbollah）的盟友。

敘利亞國防部昨天晚間指控真主黨越界闖入敘國境內，並綁架又殺害3名敘國新編制陸軍的士兵，真主黨否認上述指控。

一名黎巴嫩的安全消息人士告訴路透社，3名敘國士兵闖入黎國境內在先，黎巴嫩東北部某部落的武裝人員擔憂他們的城鎮被攻擊，於是擊斃這3人。

敘利亞國防部和黎國軍方表示，敘國部隊徹夜砲轟黎國邊境城鎮，藉此報復3人喪命。距離黎敘邊界不到一公里、位於黎國境內的卡瑟村（Al-Qasr）居民告訴路透社，他們向更內陸的地方奔逃以躲避砲火。

黎巴嫩軍方今天發表聲明說，他們把3名喪命的敘國士兵遺體交還給敘國當局，並說已還擊來自敘國境內的砲火，又向邊境調派增援部隊。

來自路透社派駐兩國邊界的記者說，敘利亞軍方今天調派一支部隊和數輛戰車進駐邊境，他們在前往邊界途中行經城鎮時曾鳴槍示警。