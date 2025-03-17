因民主剛果衝突反目 盧安達和比利時互逐外交官

比利時和盧安達互控對方在剛果民主共和國（簡稱民主剛果）東部衝突中扮演的角色，雙方外交關係惡化，今天宣布互逐外交人員。

路透社報導，盧安達宣布和比利時斷絕外交關係，並要求比利時外交人員在48小時內離境。盧安達指控布魯塞爾當局「利用謊言和操控來確保對盧安達不公平且帶有敵意的觀點」。

比利時外交部長佩瑞弗（Maxime Prevot）表示，盧安達此舉過了頭，並「凸顯當我們和盧安達意見不一致時，他們寧可選擇不對話」。

他也說，布魯塞爾將採取對等措施，宣布盧安達外交官為「不受歡迎人物」（persona non grata）。

非洲國家領袖力圖促成民主剛果永久性停火，而盧安達政府則被控支持民主剛果東部叛軍組織「3月23日運動」（M23）的攻勢。