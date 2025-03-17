歐盟替敘利亞募款 德國認捐107億

敘利亞在前總統阿塞德垮台流亡海外後，目前正重建飽受戰火蹂躪的家園。歐盟今天將舉辦幫助敘利亞的捐助會議，德國已承諾捐助3億歐元（約新台幣107億元）。

法新社報導，敘利亞當局將首度派代表參加這項在布魯塞爾召開的年度捐助會議，敘國臨時政府外交部長席巴尼（Asaad al-Shibani）將出席。

這場會議是為了幫敘利亞人和周邊地區難民籌募更多款項，並解決他們最迫切的人道需求。

德國外交部長貝爾伯克（Annalena Baerbock）表示：「唯有包容性的政治進程，敘利亞才能迎向和平的未來。」

她宣布德國將再捐贈3億歐元給聯合國及其他組織，為敘國境內和周邊地區敘利亞人提供援助。

由於敘利亞大片地區已淪為廢墟，加上阿塞德（Bashar al-Assad）2011年鎮壓反對派引發內戰，敘國多年來被國際孤立致使經濟滿目瘡痍，以致該國的需求龐大。

據估計，有1670萬的敘國民眾亟需馳援，凸顯敘利亞的人道情況依然十分危急。

美國總統川普（Donald Trump）大砍對外援助資金，並關閉負責援外的美國國際開發總署（USAID），而這個機構2023會計年度最大外援對象為烏克蘭（約170億美元），其他還包括敘利亞等。

歐盟官員表示，他們期盼中東地區的阿拉伯國家伸援，以彌補美國留下的缺口。