菲前總統杜特蒂被捕 小馬可仕長姊率參院展開調查

菲律賓參議院今天宣布，將針對前總統杜特蒂上週被捕並迅速移交至國際刑事法院（ICC）一事展開正式調查。杜特蒂因任內發起致命掃毒戰爭，面臨違反人道罪指控。

法新社報導，現年79歲的杜特蒂（Rodrigo Duterte）是首位在國際刑事法院受審的亞洲前國家元首。他於2016至2022年擔任總統期間發動血腥掃毒戰，人權團體認為有數以千計的人在這波行動中遭到殺害。

參院的調查是由菲國參議員艾米．馬可仕（ImeeMarcos）所發起，她是總統小馬可仕（FerdinandMarcos Jr.）的長姊，同時也是杜特蒂長女、副總統薩拉（Sara Duterte）的密友。

自2022年小馬可仕與薩拉聯手在總統大選獲得壓倒性勝利以來，馬可仕和杜特蒂家族陷入激烈爭鬥。如今薩拉也遭控威脅暗殺小馬可仕等罪名，面臨國會的彈劾審判。

艾米今天發布聲明表示：「身為參議院外交委員會主席，我下令對前總統杜特蒂被捕一事展開緊急調查。這起事件已導致國家嚴重分裂。」

艾米指出，必須確認杜特蒂的逮捕過程是否遵循正當程序，並確保其法律權利受到妥善保護，同時也要確保「我國主權和法律程序」未受侵犯。

杜特蒂本月稍早短暫訪問香港後，11日在馬尼拉機場被捕，不久便被送往荷蘭海牙，並押送至ICC。

菲國參院訂於20日舉行公開聽證會，並將邀請警方高層與其他政府官員出席，以提供相關證據。