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3菲人遭拐赴柬埔寨從事詐騙 菲調查局派員救回

中央社／ 馬尼拉17日專電

菲律賓國家調查局今天宣布，成功救回3名被騙去柬埔寨從事詐騙工作的菲律賓人。

菲律賓國家調查局（NBI）發布新聞稿稱，3月11日收到他們被虐打及求救的影片及照片，於是與相關部門協調，14日派員前赴柬埔寨，16日成功把3人帶回馬尼拉。

初步調查顯示，3人於今年初在網路上看到徵才廣告，工作內容是到柬埔寨從事客服工作，月薪1000美元，於是與1名菲籍人力仲介搭上線，1月7日趁夜經海路從菲律賓南部前往馬來西亞沙巴（Sabah），幾經輾轉於17日抵達柬埔寨。

他們被送到一個園區，行動受到限制，由中國人管理，從事虛擬貨幣詐騙工作，對象為年長外國人，由於只領到300美元的月薪，3人決定離開公司，卻遭管理人員毒打。

3人目前正在馬尼拉接受醫療協助及心理諮詢。

菲律賓國家調查局感謝柬埔寨對口單位協助救人，重申合作打擊跨國犯罪的決心，但也指出3人非經正常程序離菲，將深入調查此案。

近月來「受騙」到東南亞國家從事詐騙工作的菲律賓人有所增加，菲律賓移工部2月才剛在菲律賓駐曼谷大使館的交涉下，從緬甸救回12名菲律賓人。

柬埔寨 菲律賓

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