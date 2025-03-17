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勒索相關殺戮猖獗 秘魯首都圈進入緊急狀態

中央社／ 利馬16日綜合外電報導

南美國家秘魯發生1名歌手在首都利馬外遭到勒索不成的黑幫槍擊身亡後，秘魯政府今晚宣布首都圈進入緊急狀態，以因應一波與敲詐勒索有關的殺戮事件。

法新社報導，秘魯歌手佛羅雷斯（Paul Flores）今天凌晨與樂團團員離開在利馬（Lima）郊區舉行的演唱會會場時，他們搭乘的巴士遭到數名殺手攻擊，佛羅雷斯中彈送醫後數小時宣告不治。

樂團的發言人表示，他們過去一段時間遭到1個犯罪幫派為了勒索錢財而威脅性命。

秘魯總理阿德里安森（Gustavo Adrianzen）今天在社群媒體平台X發文宣布，他「已下令整個利馬省和卡要省（Callao）未來數小時內進入緊急狀態」。

儘管拉丁美洲國家都有勒索問題，但在秘魯已達到令人擔憂的程度，部分歸咎於在多個拉丁美洲國家活躍的委內瑞拉黑幫「阿拉瓜火車」（Tren de Aragua）等幫派猖獗。

根據秘魯媒體報導，當地自今年1月以來已出現400多起相關凶殺案。

秘魯去年也曾爆發多名巴士司機遭到氾濫的幫派敲詐勒索不成而被殺害事件，因此宣告首都圈部分地區進入緊急狀態，並派遣軍隊進駐。

幫派 秘魯

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