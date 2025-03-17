病榻上的教宗：我持續經歷試煉中

【台灣醒報記者莊瑞萌綜合報導】

「我的肉體軟弱，面臨試驗。」今年2月中旬因肺炎住院治療的教宗方濟各稍早向信徒報告最新病況。他表示，因為自己生病，心情與其他生病中的人一樣，面臨著人生的試驗，但他仍相信即便如此仍要相愛以及持續向上帝禱告。

坦承身體軟弱

據《以色列時報》報導，88歲的教宗自從今年2月14日住院至今，再度因病情因素無法親自主持三鐘經祈禱活動，不過，他則透過梵蒂岡發表個人感想。

教宗在信中寫道，「我在面臨考驗時，想與你們分享這些想法，我與許多生病的弟兄姊妹們同在。此刻的我如他們一般，脆弱不堪。」接著他表示，「我們的身體雖然虛弱，但即便如此，沒有什麼能阻止我們去愛、禱告、奉獻自我以及彼此扶持成為一股希望。」

梵蒂岡在上週指出，經歷數次呼吸困難危機後，教宗的病情已脫離險境。上週也是方濟各因健康因素第五次無法親自在主日主持三鐘經。

梵蒂岡公開教宗住院後照片

據《路透社》報導，梵蒂岡也在上週日公布方濟各住院治療雙側肺炎以來的第一張公開照片，教宗看起來已能自主呼吸。教宗因嚴重呼吸道感染住進醫院後，期間治療計畫不斷調整，而且自住院以來便未公開露面。

照片中的方濟各背對鏡頭，坐在醫院小教堂的祭壇前，側臉清晰可見、右手放在膝上，而且似乎未使用住院期間一直配戴的氧氣輔助設備。

教宗最近在醫院接受呼吸物理治療以改善呼吸狀況，同時也進行復健治療，以增進行動能力。近年來，他因為膝蓋與背部疼痛已使用輪椅代步。

上週四是方濟各當選教宗12週年，根據一位並未參與教宗治療的醫師觀察，從他的年齡及其他健康問題來看，方濟各未來的康復之路漫長且艱辛。不過，即使教宗健康面臨挑戰，梵蒂岡在上週六仍表示方濟各已批准推動全球天主教會改革的3年新計劃，從中顯示方濟各仍有意繼續履行教宗職務。

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