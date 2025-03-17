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被禁止參選 巴西前總統波索納洛砲轟：剝奪民主

中央社／ 里約熱內盧16日綜合外電報導

被控支持未遂政變的巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）今天在里約熱內盧告訴支持者，禁止他明年再次參選，不啻剝奪巴西的民主。

法新社報導，這位極右翼煽動者的數以千計支持者聚集在里約著名的柯帕加巴納海灘（Copacabanabeach），以表達對這位在2019至2022年執政的領導人的支持。

現年69歲的波索納洛一直試圖將自己定位為明年選舉的主要競爭者，儘管他在2030年之前不得擔任民選公職。

他說：「我想告訴巴西利亞（巴西首都）所有不喜歡我的人：沒有波索納洛的選舉就是剝奪巴西的民主。」

儘管面臨多項法律指控，波索納洛仍希望仿效美國總統川普，在政治上實現驚人的東山再起。

參加集會的41歲民眾桑托斯（Patricia Santos）告訴法新社：「他們試圖以懦弱的方式把他關進監獄，這樣他就不能當選，但他們不會成功。」

與波索納洛一樣是軍官出身的64歲民眾維托里諾（Jose de Souza Vitorino）說，他來參加集會，是因為想「為我的孩子們留下一個更好的巴西」。

波索納洛號召「百萬」支持者在今天聚集，但巴西聖保羅大學（University of Sao Paulo）的研究人員根據空拍圖像的電腦分析，估計集會人潮約為1萬8000人。

巴西 波索納洛

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