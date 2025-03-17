快訊

影／台中母女逛誠品被當賊5警包圍 市警局長道歉了

「新品種超巨菊花」長2隻腳到處跳 專家揭罕見高貴身價

又是牠「故技重施」！11天前才開窗跳車狂咬騎士 比特犬今再犯

菲民團5月底赴南海 辦演唱會宣示主權

中央社／ 馬尼拉17日專電

菲律賓民間團體「這是我們的」聯盟，今天宣布將於5月底在南海菲律賓控制的島嶼舉辦演唱會及文化活動，透過音樂以和平方式宣示菲律賓的主權

由多個菲國民間團體組成「這是我們的」（AtinIto）聯盟，今天在大馬尼拉地區奎松市（QuezonCity）召開記者會，宣布將舉辦「和平與團結海洋演唱會」，透過音樂提升菲律賓民眾對「西菲律賓海」的主權意識。

「西菲律賓海」是菲律賓政府對己方在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓向南海延伸出去的200海里專屬經濟區。

聯盟共同召集人戴維（Rafaela David）說，演唱會將於5月最後一週在靠近菲律賓巴拉旺島（Palawan）的南海島嶼舉行，透過音樂與文化彰顯菲律賓對「西菲律賓海」的主權，促進區域和平與合作，反對外來侵略。

菲律賓將於5月舉辦期中選舉，南海主權倡議人士佛朗西斯．李（Francis Aquino Dee）在記者會上呼籲選民，票投捍衛菲律賓主權的候選人。

南海議題專家、前大法官卡皮奧（Antonio Carpio）呼應說，前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）明令菲律賓武裝部隊只在領海巡邏，勿進入菲律賓在南海的專屬經濟區，以免惹惱中國，此舉已違反菲律賓憲法，出賣國家主權。

「這是我們的」強調，南海演唱會是民間團體發起的活動，但將知會相關政府部門，進行必要的協調，以保障參與者的安全。

菲律賓鄉村歌手及作曲家賈班岡（NoelCabangon）、女子搖滾團體Rouge以及日本歌手三海郁彌等，已承諾支持這場演唱會，主辦單位稱將邀請其他東南亞國家協會的藝人參與。

「這是我們的」之前已曾兩度組織船隊前赴南海。

第1次是於2023年12月10日，原計劃向南海的菲國漁民和軍隊發送物資，但遭中國船艦「持續尾隨」而中止行程；第2次是於2024年5月中旬，突破中國軍艦攔堵，成功發送物資給黃岩島漁民。

主權 南海 菲律賓

延伸閱讀

大巨蛋演唱會共振未解？ 議員要求：持續監測

薛凱琪演唱會台上淚崩挨轟　工作人員揭幕後情況「以淚洗面到缺氧」

人間AI傳說不敗！aespa Karina「演唱會生圖美到超不科學」 外貌完全是Top等級

演唱會經濟 北市場次人數居全台之冠 今年大巨蛋近滿檔

相關新聞

川普下令空襲胡塞：已知53死，紅海將復航或是動盪升級？

紅海航道自加薩戰爭以來頻受葉門的胡塞軍（Houthis）襲擊，美國總統川普3月15日對胡塞軍發動大規模空襲，胡塞衛生部指稱，美軍攻勢造成53人喪命、當中包括5名兒童、2名婦女，美國則表示擊斃了部分胡塞重要人物，但胡塞軍未證實這一點。3月16日美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）指出，美國將繼續打擊胡塞軍，直到其停止攻擊紅海船隻，胡塞則揚言升級局勢。在背後支持胡塞軍的是伊朗，美國同樣要求伊朗停止支援胡塞。

影／南韓軍機場飛機相撞！直升機燒毀畫面曝 暫無傷亡通報

南韓SBS電視台報導，位於揚州的軍機場17日下午1時15分左右發生無人機與直升機相撞事故，目前並無傷亡報告。

韓國在野黨喊話法院 拖延尹錫悅案裁決不負責任

韓國在野黨共同民主黨今天敦促韓國憲法法院迅速裁決總統尹錫悅彈劾案，認為讓國家等待是「不負責任的」，並加深社會分裂

病榻上的教宗：我持續經歷試煉中

「我的肉體軟弱，面臨試驗。」今年2月中旬因肺炎住院治療的教宗方濟各稍早向信徒報告最新病況。他表示，因為自己生病，心情與其他生病中的人一樣，面臨著人生的試驗，但他仍相信即便如此仍要相愛以及持續向上帝禱告。

南非再施壓 台灣代表處遭更名「商務辦事處」

南非外交部本月將官方網站的「台北聯絡代表處」(Taipei Liaison Office)更名為「台北商務辦事處」(Ta...

教宗住院月餘教廷首度公布照片 似可自主呼吸

天主教教宗方濟各2月因呼吸道感染住院，之後惡化為雙側肺炎，但近來病情已經穩定。教廷16日公布教宗住院接受治療以來的首張照...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。