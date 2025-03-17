菲民團5月底赴南海 辦演唱會宣示主權

菲律賓民間團體「這是我們的」聯盟，今天宣布將於5月底在南海菲律賓控制的島嶼舉辦演唱會及文化活動，透過音樂以和平方式宣示菲律賓的主權。

由多個菲國民間團體組成「這是我們的」（AtinIto）聯盟，今天在大馬尼拉地區奎松市（QuezonCity）召開記者會，宣布將舉辦「和平與團結海洋演唱會」，透過音樂提升菲律賓民眾對「西菲律賓海」的主權意識。

「西菲律賓海」是菲律賓政府對己方在南海聲索區域的稱呼，範圍涵蓋菲律賓向南海延伸出去的200海里專屬經濟區。

聯盟共同召集人戴維（Rafaela David）說，演唱會將於5月最後一週在靠近菲律賓巴拉旺島（Palawan）的南海島嶼舉行，透過音樂與文化彰顯菲律賓對「西菲律賓海」的主權，促進區域和平與合作，反對外來侵略。

菲律賓將於5月舉辦期中選舉，南海主權倡議人士佛朗西斯．李（Francis Aquino Dee）在記者會上呼籲選民，票投捍衛菲律賓主權的候選人。

南海議題專家、前大法官卡皮奧（Antonio Carpio）呼應說，前總統杜特蒂（Rodrigo Duterte）明令菲律賓武裝部隊只在領海巡邏，勿進入菲律賓在南海的專屬經濟區，以免惹惱中國，此舉已違反菲律賓憲法，出賣國家主權。

「這是我們的」強調，南海演唱會是民間團體發起的活動，但將知會相關政府部門，進行必要的協調，以保障參與者的安全。

菲律賓鄉村歌手及作曲家賈班岡（NoelCabangon）、女子搖滾團體Rouge以及日本歌手三海郁彌等，已承諾支持這場演唱會，主辦單位稱將邀請其他東南亞國家協會的藝人參與。

「這是我們的」之前已曾兩度組織船隊前赴南海。

第1次是於2023年12月10日，原計劃向南海的菲國漁民和軍隊發送物資，但遭中國船艦「持續尾隨」而中止行程；第2次是於2024年5月中旬，突破中國軍艦攔堵，成功發送物資給黃岩島漁民。