日本千葉縣知事連任 熊谷俊人將開啟第二任期

日本千葉縣知事選舉昨天投開票，47歲現任無黨籍知事熊谷俊人擊敗3名新人，成功連任。千葉縣選舉管理委員會指出，這次選舉投票率為31.93%，比4年前下降7.06個百分點。

日本放送協會（NHK）與共同社報導，隨著熊谷第一任期將屆，共有4人登記參選這次選舉，候選人包含熊谷、72歲無黨籍前國會議員秘書小倉正行、57歲政治團體「保護國民防止NHK傷害黨」（簡稱N國黨）主席立花孝志、46歲政治團體「展翼黨」代表（主席）黑川敦彥。

熊谷在自民黨、立憲民主黨、日本維新會、公明黨、國民民主黨各自地方組織的支持下，成功當選。

熊谷目前47歲，2009年起擔任千葉市長，並在第3個市長任期途中，投入千葉縣知事選戰，並於2021年首度當選千葉縣知事。

他在這次選戰期間主打防災政策、吸引企業進駐等政績，也端出營造兒童教育環境、處理老舊基礎設施等政見，並受到朝野支持者與無特定色彩選民的支持，最終拿下140萬4905票。

熊谷贏得選戰後表示：「會不負縣民所託，將進一步推動守護生命與生活的縣政。」