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日媒民調 石破茂內閣支持率創上任後新低

中央社／ 東京17日綜合外電報導
日本首相石破茂。 路透
日本首相石破茂。 路透

日本首相石破茂日前分發商品券給部分執政黨國會議員引發爭議後，「朝日新聞」今天公布的最新民調顯示，石破茂內閣的支持率降至上任以來新低。

路透社報導，根據「朝日新聞」3月15日至16日所做的全國電話調查，石破茂內閣的支持率為26%，較前一次於2月所做的調查結果40%，下滑14個百分點，同時也創下他2024年10月就任首相以來新低。

其他家日本媒體「讀賣新聞」與「每日新聞」，分別於上週末所做的民調也顯示，石破茂內閣的支持率跌至歷史新低。

身兼執政黨自民黨總裁（黨主席）的石破茂近期遭遇批評，因為他3月3日向15名首度當選眾議院議員的自民黨籍議員，發放每人價值10萬日圓（約新台幣2萬2000元）的商品券，引發恐觸犯「政治資金規正法」（類似政治獻金法）的批判。

石破茂在國會發言時解釋，他是「自掏腰包」準備這些商品券，並在與這些新議員餐敘前贈送他們商品券，用意包含慰勞議員的家人。

而石破茂主張分發這些商品券並未牴觸「政治資金規正法」，但考量此舉「引發許多人的不信任感與憤怒」而致歉。

日媒報導，這15名國會議員均已退還商品券。

日本參議院選舉今年7月將登場，而這波內閣支持率下跌可能會動搖石破茂的領導地位。此外，目前的時間點正逢美國總統川普發動的貿易戰，日本經濟面臨逆風。

日本經濟 石破茂 議員

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