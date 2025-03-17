快訊

影分身之術？「柯文哲」路邊喝牛肉湯 萬人稱奇：少一動作不像

花錢還得求讓位？忠實乘客怨台鐵「印度化」：超難擠進車廂

MLB／就是想看大谷翔平 東京開幕戰黃牛票喊到200萬日圓

海地媒體再遭攻擊縱火 總理譴責行為卑劣

中央社／ 太子港16日綜合外電報導

海地首都太子港（Port-au-Prince）掀起新一波暴力事件，一家電視台今天表示遭人掠劫與縱火，另外兩家媒體日前也遭遇類似攻擊。海地總理譴責這是對言論自由的重大攻擊。

海地電視台Telepluriel在其網站上說，電視台昨晚遭人縱火焚燒，「所有設備已被搬空」。

相關媒體記者告訴法新社說，海地最老牌「加勒比海廣播電視台」（Radio-Television Caraibes，RTVC）和Melodie FM電台12日晚間也遭人縱火。

海地新任總理費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）在社群平台X上寫道：「海地新聞支柱加勒比海廣播電視台遭遇武裝幫派暴力攻擊；這些犯罪分子縱火焚燒電視台的行為很卑劣，是對經過重大犧牲才換來的言論自由的重大攻擊。」

「海地全國媒體協會」（National Association ofHaitian Media）聲明表示：「毫無保留地譴責這種無恥行為，這種行為讓當前混亂局面繼續蔓延下去。」

海地 縱火 言論自由

延伸閱讀

宛如恐怖電影！遭繼母囚禁21年 男子放火燒自宅終於重獲自由

高雄小港大樓火警 男子縱火燒床墊被捕

租屋處縱火釀一死 壯男穿俏麗短裙赴派出所報警遭訴

縱火燒死刺青師夫妻凶嫌逃死 家屬怒了！參與訴訟和他對決

相關新聞

結婚紀念在家吃牛排都嫌貴 美國陷集體「川普焦慮」？

美國總統川普上任以來天天出招，不但與外國打貿易戰，還大砍聯邦機構和人員，每天如排山倒海而來的新聞，搞得美國人心惶惶。這些諸多不確定性讓美國民眾看緊荷包，減少旅遊和聚餐，準備過苦日子。經濟學家指出，消費者信心下滑，將造成惡性循環，使美國經濟惡化。美國人陷入了集體「川普焦慮」（Trump anxiety）？

澤倫斯基更換武裝部隊參謀總長 盼加速軍事改革

烏克蘭前線部隊持續苦戰，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天更換武裝部隊參謀總長為格納托夫（And...

歷史性的歡慶好消息？敘利亞走鋼索，東側歷史性和解

2024年12月，敘利亞結束54年的阿薩德獨裁政權，也結束14年的血腥內戰。大多數的敘利亞人對於脫離阿薩德政權的掌控充滿希望與興奮，但也理解國家的前途仍舊充滿挑戰。過去一個星期，從3月6號開始，最讓人擔憂的族群血腥衝突還是發生了，包含針對平民的屠殺，再次重傷敘利亞內部族群之間的信任感。不過3月10號，敘利亞又迎來了歷史性的和解，以庫德族領導的武裝組織敘利亞民主力量（Syria Democratic Forces，SDF），和目前遜尼派領導的過渡政府簽下協議，將加入國家正規軍隊，象徵分裂多年的敘利亞，終於完成大面積國土的統一。

川普下令先發制人打擊葉門胡塞 鏟除伊朗外圍最後勢力

美國總統川普下令對葉門「青年運動」（Houthi或譯胡塞）發動先發制人攻擊，展現強度遠超過拜登政府任內的的「壓倒性武力」...

道頓堀、阿美橫丁濃濃中國味 日本風情剩多少

台灣人愛去東京阿美橫丁、大阪道頓堀商店街或是黑門市場等，多半是希望了解在地人吃什麼買什麼，深入日本文化。然而象徵性的日本街道有了劇烈變化，日本特色正在消失，隱身在後的是中國。合法居留日本的中國人現在有80幾萬，預估2026年將突破100萬人，從生活、教育到傳統，日本新華僑帶來的影響難以忽視。

防「台灣有事」 日擬在九州部署遠程飛彈

共同社十六日引述幾位日本政府相關人士報導，隨著中國大陸武力犯台的疑慮升高，日本政府正研擬優先在九州部署陸基遠程飛彈，以作...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。