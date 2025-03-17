海地媒體再遭攻擊縱火 總理譴責行為卑劣
海地首都太子港（Port-au-Prince）掀起新一波暴力事件，一家電視台今天表示遭人掠劫與縱火，另外兩家媒體日前也遭遇類似攻擊。海地總理譴責這是對言論自由的重大攻擊。
海地電視台Telepluriel在其網站上說，電視台昨晚遭人縱火焚燒，「所有設備已被搬空」。
相關媒體記者告訴法新社說，海地最老牌「加勒比海廣播電視台」（Radio-Television Caraibes，RTVC）和Melodie FM電台12日晚間也遭人縱火。
海地新任總理費艾梅（Alix Didier Fils-Aime）在社群平台X上寫道：「海地新聞支柱加勒比海廣播電視台遭遇武裝幫派暴力攻擊；這些犯罪分子縱火焚燒電視台的行為很卑劣，是對經過重大犧牲才換來的言論自由的重大攻擊。」
「海地全國媒體協會」（National Association ofHaitian Media）聲明表示：「毫無保留地譴責這種無恥行為，這種行為讓當前混亂局面繼續蔓延下去。」
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