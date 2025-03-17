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巴拿馬運河港口爭議之際 中共代表團訪巴國

中央社／ 台北17日電

巴拿馬此前宣布退出「一帶一路」計畫，近日又出現香港長和集團出售巴拿馬運河港口爭議之際，中共中央對外聯絡部副部長馬輝近日率團訪問巴拿馬。

新華社16日報導，馬輝14至15日率領中共代表團訪問巴拿馬，會見巴拿馬主要政黨領導人，並與智庫學者座談。

馬輝表示，中方願與巴拿馬政黨、智庫加強交流，增進相互了解和信任，鞏固中巴友好關係民意基礎。據報導，巴拿馬方面表示，願深化雙方友好交往，凝聚合作共識，推動巴中友好事業持續發展。

美國總統川普多次表明要取回巴拿馬運河，並指中國主導運河的營運。面對美國施壓要求降低中國對巴拿馬運河的影響力下，巴拿馬2月宣布退出中國「一帶一路」計畫。

營運巴拿馬運河兩端港口的香港長和集團近日則將集團於23個國家共43個港口，包括巴拿馬運河兩端的港口，出售予美國貝萊德為首的財團。中共港澳辦近日轉載大公報評論文章批評長和的做法，這是中國官方首次就事件發聲。

中共 巴拿馬運河 美國

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