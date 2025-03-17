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以色列總理擬將安全局長解職 遭反擊出於政治動機

中央社／ 耶路撒冷16日綜合外電報導

以色列總理尼坦雅胡今天表示正尋求將國家安全局首長巴爾解職。消息一出，巴爾直指此舉出於政治動機，說尼坦雅胡心裡盼的是「個人忠誠」。

法新社報導，最近幾週尼坦雅胡（BenjaminNetanyahu）和國家安全局（Shin Bet）局長巴爾（Ronen Bar）對該局改革問題公開發生爭執；國家安全局被控情報失靈，未能阻止2023年10月7日巴勒斯坦武裝組織「哈瑪斯」（Hamas）對以的突襲，從而引發加薩戰爭

同時，根據以色列媒體報導，國家安全局正在調查尼坦雅胡的部分幕僚，據稱他們在加薩激烈戰爭期間收受卡達（Qatar）方面的資金。

尼坦雅胡在錄影聲明表示：「由於持續缺乏信任，我決定向政府提議，終止國家安全局長巴爾的任期。」

尼坦雅胡聲明表示，鑒於以色列正處於戰時，「總理和國家安全局長之間必須完全信任」。

他說：「我一直對國家安全局長缺乏信心，而且這種不信任感與日俱增。」

尼坦雅胡表示，將巴爾解職「對於重建組織、達成我們所有戰爭目標，以及避免下一場災難都是有必要的」。

然而，巴爾表示，他不認為尼坦雅胡擬將他解職的決定，與國家安全局10月7日情報失靈有關，而是出於政治動機。

巴爾表示：「我對國家安全局（未能阻止哈瑪斯襲擊事件）負起責任…而很明顯的，我的解職背後意圖與10月7日事件無關。」巴爾的任期在2026年10月才到期。

他說，「總理針對個人忠誠的期望與公眾利益相悖，是完全不恰當的期望」，也違背國家安全局的道德標準。

巴爾自2021年起擔任國家安全局長，但他與尼坦雅胡的關係早在哈瑪斯突襲以色列之前就已經很緊張，尤其是在導致國家分裂的司改議題方面。

以色列 哈瑪斯 戰爭

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