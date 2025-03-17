澤倫斯基更換武裝部隊參謀總長 盼加速軍事改革

烏克蘭前線部隊持續苦戰，總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）今天更換武裝部隊參謀總長為格納托夫（AndriyGnatov），希望藉此加速軍隊改革。

綜合法新社與路透社報導，根據一份公報，原任此職的巴爾吉列維奇（Anatoliy Bargylevych）已由格納托夫取代，他將「負責提高管理效率」。

澤倫斯基談到格納托夫時表示：「他是一名戰鬥好手。」

他補充說：「他（格納托夫）的任務是帶來更多戰鬥經驗，特別是在我們旅級部隊規劃行動、防禦與進攻的經驗，以及更積極地發展軍團體系。」

「我們旅級部隊自戰爭中學到的一切，都應在規劃層面百分之百地實施。」

國防部長烏梅洛夫（Rustem Umerov）在其臉書（Facebook）頁面表示：「我們正有系統地改造烏克蘭武裝部隊（Armed Forces of Ukraine），以提高其戰鬥力。

烏梅洛夫表示格納托夫擁有「超過27年的軍事經驗」。

格納托夫先前是自海軍陸戰隊旅指揮官晉升為烏東地區頓內茨克（Donetsk）部隊指揮官。

頓內茨克地區是俄烏戰事中心，規模更大、裝備更精良的俄羅斯軍隊儘管損失慘重，但仍在一年多的時間裡緩慢推進。

烏梅洛夫表示，巴爾吉列維奇現在將負責監督軍事準則，並加強軍隊紀律。

烏克蘭軍方官員年初曾表示，烏軍將從以旅為基礎的軍事體制轉向更大規模的「軍團」制，目的在提升長達1000多公里前線部隊之間的協調性，加快決策速度。

第3獨立突擊旅為烏克蘭最強大的戰鬥部隊之一，14日宣布改組為軍團。