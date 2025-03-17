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槓上G7 北韓揚言將升級加強核武力

中央社／ 首爾17日綜合外電報導

根據報導，北韓今天揚言將逐步升級、加強境內核武力，說七大工業國集團（G7）各國外長要求平壤當局終止核武計畫之舉無疑侵犯了北韓主權權利。

路透社報導，英國、加拿大、法國、德國、義大利、日本和美國的外交首長們與歐洲聯盟（EU）日前在加國魁北克省（Quebec）觀光小鎮拉馬爾拜（LaMalbaie）開會，並於會後發表聯合聲明，呼籲北韓放棄核武及彈道飛彈計畫，並譴責北韓以軍援方式支持俄羅斯在烏克蘭的戰爭。

南韓聯合新聞通訊社（韓聯社）今天引述北韓中央通信社（KCNA）報導指出，北韓外交部譴責G7對北韓正當行使主權權利發表意見，說G7才是以「共有核武器」（nuclear sharing）或「提供延伸嚇阻」（providing extended deterrence）名義，聚焦「非法且惡意的核擴散」的一方。

北韓外交部在官媒刊載的聲明表示：「G7已成為一支嚴重威脅全球和平安全的核犯罪集團，在談論他國的『非核化』和『核裁撤』之前，應當徹底放棄自身過時的核霸權野心。」

北韓表示，無論國際社會認可與否，該國憲法保障的擁核地位保持不變。

北韓外交部說，平壤當局「將逐步升級、加強核子武裝勢力的品質與數量，用以因應外來的核子威脅，一如憲法及其他國內法所明載的」。

G7 北韓 核武

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