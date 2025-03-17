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川普下令先發制人打擊葉門胡塞 鏟除伊朗外圍最後勢力

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
胡塞組織誓言報復，美軍對在葉門多座城市據點發動一連串空襲。根據胡塞組織政治局聲明，這次空襲造成至少 31 人死亡，超過 100 人受傷。歐新社
胡塞組織誓言報復，美軍對在葉門多座城市據點發動一連串空襲。根據胡塞組織政治局聲明，這次空襲造成至少 31 人死亡，超過 100 人受傷。歐新社

美國總統川普下令對葉門「青年運動」（Houthi或譯胡塞）發動先發制人攻擊，展現強度遠超過拜登政府任內的的「壓倒性武力」。

美國官員表示，和以前主要目的在於排除胡塞組織襲擾紅海航運能力的有限打擊不同，這次行動直接鎖定胡塞領導層。

官員指出，此次行動也向胡塞組織最大支持者伊朗，表達美國不惜在中東採取軍事行動的決心。他們形容這是一場持續性軍事行動的開端，分析人士估計 ，這場軍事行動可能持續數周。

美國國防部長赫塞斯周日接受福斯新聞訪問時說：「航行自由是基本原則，這是美國的核心國家利益。」 「只要胡塞組織宣布停止攻擊美國船隻和無人機，這場軍事行動就會結束。但在那之前，我們不會罷休。」

美國中東安全顧問公司 Basha Report 創辦人Mohammed Albasha指出，「若以為美軍發動大規模空襲，胡塞組織會束手就擒，這種想法根本荒謬。他們一定會強烈報復，這將演變成惡性循環。」

他指出，此次空襲代表這場衝突惡化到新層次。胡塞組織除了會恢復攻擊以色列和商船，還可能設法攻擊美軍在吉布地（Djibouti）和阿拉伯聯合大公國的基地。

他警告，若戰事持續，胡塞很可能恢復對沙烏地阿拉伯攻擊，以此間接向華府施壓。

胡塞組織領導人胡塞（Abdul-Malik al-Houthi） 周日在電視演說中表示，胡塞組織已開始對美軍空襲葉門展開反擊，「我們將以飛彈攻擊並鎖定美軍軍艦來反擊美國敵人」說。

美國官員透露，當地時間周日，胡塞組織發動長達 12 小時的攻擊，目標鎖定美軍杜魯門號航空母艦和護衛艦隊，派出多架無人機，並至少發射一枚彈道飛彈。

美國國家安全顧問沃茲表示，這次空襲是壓倒性回應，成功鎖定並擊殺多位胡塞組織領袖，但他未透露具體名單。

胡塞組織控制的衛生部門則聲稱，空襲造成至少 31 名平民死亡，另有 101 人受傷。

胡塞組織上周揚言將恢復攻擊和以色列有關的船隻，理由是以色列切斷對加薩的援助運輸。胡塞自 2023 年 11 月 起以襲擊商船來報復以色列對加薩的轟炸和封鎖，但在兩個月前停火生效後已暫停行動。

不過，當前局勢已非昔比。伊朗在中東的盟友勢力大受打擊。美國認定的恐怖組織哈瑪斯和 真主黨 在和以色列在加薩及黎巴嫩的衝突中元氣大傷，敘利亞總統阿塞德則於 2023 年 12 月遭伊斯蘭主義叛軍推翻。

目前伊朗運往葉門的輕武器、無人機和飛彈的海上運補已不斷被美軍和盟國截獲，但西方官員指出，伊朗仍找到替代的走私路線。

劍橋大學吉爾頓學院院長、中東問題專家 Elisabeth Kendall 表示，打擊胡塞組織將鏟除伊朗對美國和以色列僅存的報復手段，「這也反映胡塞問題勢必必須被直接解決。」 不過她說：「即使美國和伊朗達成協議，胡塞仍擁有足夠的自主性和戰力，對美國及其盟友構成持續威脅。」

伊朗 美國 美軍

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