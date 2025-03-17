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美國空襲葉門叛軍後 青年運動稱鎖定美軍航艦攻擊

中央社／ 沙那16日綜合外電報導

伊朗扶植的葉門叛軍「青年運動」今天指出，他們鎖定攻擊位於紅海的美國航艦打擊群；美國總統川普昨天剛以青年運動對紅海航運構成威脅為由，而向這個組織發動大規模空襲。

法新社報導，青年運動（Huthi）的聲明寫道：「為了回應這次侵略，青年運動進行了軍事行動…目標是美國航艦杜魯門號（USS Harry S. Truman）及其隨行艦艇。」

青年運動聲稱，他們向美軍船艦發射18枚飛彈並出動1架無人機。

針對青年運動的說法，美國方面沒有立即發表評論。

青年運動發言人稍早表示，美軍昨天對青年運動掌控的葉門首都沙那（Sanaa）、薩達（Saada）、貝達（Al-Bayda）等地發動攻擊，造成至少數十人死亡。

川普（Donald Trump）昨天在社群媒體發文，以青年運動對紅海（Red Sea）航運構成威脅為由，誓言「動用壓倒性的致命武力，直到我們實現目標為止」。

美國政府官員今天矢言會進一步打擊，直到青年運動停止襲擊紅海的航運。

美國 運動 青年

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