防真主黨融資 傳美插手黎巴嫩央行人事

路透十六日引述五位知情人士獨家報導，美國正與黎巴嫩政府商討黎巴嫩中央銀行下任總裁人選，以遏止貪腐並防止該國武裝團體真主黨透過黎國銀行系統從事非法融資。

路透指出，華府對黎巴嫩央行總裁人選提供意見，是美國一反常態對該國採行直接干預的最新例證，也顯示美國持續致力削弱受伊朗支持的真主黨。

真主黨去年遭以色列重創，對黎巴嫩政府影響力降低，黎巴嫩其後選出美國支持的奧恩當總統。現在奧恩政府必須填補多個職位空缺，包括央行總裁；該行自從二○二三年七月一直由臨時總裁管理。知情人士透露，美國正檢視幾位人選的資料。

以軍去年對黎作戰，黎巴嫩許多地方化為廢墟，西方和阿拉伯國家已將相關改革，作為提供重建援助的條件。

為此，據傳美國官員正和沙烏地阿拉伯共商黎國央行總裁人選。消息人士說，美國官員已在華府和駐黎大使館會見若干人選，詢問他們將如何打擊「恐怖主義融資」、是否願意對抗真主黨。

川普政府官員說，與這些人選會晤屬「正常外交」，「指導方針是，不准有真主黨成員，也不准有涉貪人士」，「你需要能實施改革、要求改革的人」。

美國國務院、白宮、黎巴嫩總理辦公室和沙烏地阿拉伯政府新聞辦公室均未立即回應路透置評請求；黎巴嫩總統府發言人拒絕評論美方角色，僅稱最重要的是選出合格人選。